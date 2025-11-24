Экономист предложил заменить ограничения банков маркетплейсов едиными нормами рекламы

Запрет на продажу маркетплейсами собственных банковских продуктов можно заменить на нормы, которые будут регулировать маркетинговые механики и рекламные предпочтения, что позволит устранить возможные риски без ущерба для развития рынка. Таким мнением с «Известиями» поделился председатель правления АО «Национальный Банк Сбережений» Алексей Кузьмин.

«Для маркетплейсов банковские сервисы стали естественным продолжением экосистемной модели: пользователи получают доступ к товарам, услугам, методам оплаты и финансовым продуктам в одном пространстве. Ограничение таких возможностей может привести к снижению конкуренции именно в том цифровом сегменте, который сегодня обеспечивает максимальную прозрачность и удобство выбора. Когда площадка вынуждена убрать собственные продукты или продукты дочерних банков, исчезает важный стимул для развития финансовых сервисов, а рынок лишается одной из самых динамичных зон конкуренции между банками за клиента», — объяснил специалист.

Он заявил, что новые жесткие ограничения стоит заменить на регулирование, которое будет основано на равных условиях для всех участников рынка. Платформы могут внедрить единые нормы отображения условий, обеспечить прозрачность механик и исключить скрытые преимущества для аффилированных структур. По мнению эксперта, благодаря такому подходу удастся сохранить конкуренцию и защитить потребителя, не лишая его удобных сервисов. Кузьмин добавил, что необходимо корректировать маркетинговые инструменты, а не доступ к продуктам.

При этом даже в случае введения запретов рынок сможет адаптироваться. Эксперт отметил, что маркетплейсы начнут расширять партнерства, совершенствовать сервисы подбора предложений и развивать технологические решения, а банки будут предлагать более выгодные условия, чтобы сохранить конкурентоспособность.

До этого стало известно, что Банк России предложил Минэкономразвития рассмотреть возможность введения запрета для маркетплейсов продавать собственные банковские продукты из-за «заведомо неконкурентных преимуществ».

Ранее в Wildberries ответили на идею Центробанка ограничить банки маркетплейсов.