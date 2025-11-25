Экономист предупредил о рисках, связанных с «бабушкиными схемами» по продаже жилья

Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский рассказал о последствиях «бабушкиных схем» по продаже жилья. Его слова приводит агентство «Прайм».

По словам экономиста, начало подобным прецедентам дала певица Лариса Долина, которая смогла вернуть проданную квартиру через суд, а покупатель остался ни с чем. После этого аферисты, мошенники и другие недобросовестные люди стали пользоваться пробелами в законодательстве, а пересмотр сделок стал новым трендом рынка.

«Ущерба по самым скромным подсчетам такие сделки уже принесли на несколько десятков миллиардов рублей, а если учитывать проценты по ипотеке, то больше сотни миллиардов. И самое здесь страшное в том, что нет инструментов, которые могут помочь семьям с детьми ни вернуть деньги, ни получить квартиру — страховое возмещение не покроет всю ипотеку», — отметил Кричевский.

Он добавил, что бездумно следовать за прецедентом нельзя, необходимо разделять подобные случаи. В случае если сделка проверена нотариусом, зарегистрирована в Росреестре, а состояние продавца подтверждено справками и видеофиксацией, то возвращать квартиру можно лишь после возврата денег покупателю.

25 ноября редакция «Финансы Mail» провела опрос, по результатам которого более трети опрошенных россиян (37,7%) назвали мошенничество главным страхом при покупке вторичной квартиры.

Проблема возможных судебных исков от бывших владельцев волнует 22,4%. Ситуации с продавцами, которые могут оказаться недееспособными или потенциально проблемными, беспокоят 19,3%. Скрытые долги или обременения тревожат 6,9%, а техническое состояние квартиры — 4,5% опрошенных.

Ранее стало известно, в каких городах подешевели квартиры.