Россияне назвали главные страхи при покупке вторичной квартиры

Более трети опрошенных россиян (37,7%) назвали мошенничество главным страхом при покупке вторичной квартиры. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»). Каждый пятый опрошенный россиянин отложил из-за этого покупку вторичного жилья.

Проблема возможных судебных исков от бывших владельцев волнует 22,4%. Ситуации с продавцами, которые могут оказаться недееспособными или потенциально проблемными, беспокоят 19,3%. Скрытые долги или обременения тревожат 6,9%, а техническое состояние квартиры — 4,5% опрошенных.

При этом 4,9% респондентов вообще не видят рисков при покупке вторички. В комментариях опрошенные нередко объединяли все перечисленные факторы, чаще указывая на «риск банкротства бывшего владельца».

Большинство участников опроса (81%) узнавали о случаях возврата продавцу уже проданных квартир без возврата денег из новостей. У 9,1% подобные истории происходили среди знакомых. 0,6% сталкивались с ними лично, и лишь 2,2% услышали об этом впервые из опроса.

Полностью отказаться от вторички после подобных историй решили 21,6%. Сильнее стали осторожничать 40,2%, покупать через агентство теперь намерены 6,6%, а дополнительно проводить глубокую юридическую проверку при покупке вторички собираются 18,4%. Один из участников резюмировал так: «Отсрочил покупку, жду изменения законодательства».

В подтверждение последнего мнения почти половина (49,8%) респондентов считают, что государству нужно внедрить сразу все меры защиты: обязательную проверку сделок, страхование, дополнительный контроль за продавцами и ужесточение наказаний. Отдельно за обязательную государственную проверку высказались 20,9%. Идея страховать сделки купли-продажи получила 9,1% поддержки, дополнительные нотариальные проверки — 4,3%, а глубокие медосмотры пожилых продавцов — 3,6%. Усиление ответственности за такого рода мошенничество поддержали 8,6%. 2,5% так не смогли сформулировать свои конкретные ожидания.

В опросе приняли участие 3,1 тыс. россиян.

