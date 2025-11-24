Стало известно, в каких городах подешевели квартиры

«Яндекс Недвижимость»: средняя цена студий в Уфе упала более чем на 10% в октябре

По итогам октября новые студии больше всего подешевели в Уфе среди российских городов-миллионников. Средняя полная стоимость студий там сократилась на 10,3%, до 4,6 млн рублей, рассказали по запросу «Газеты.Ru» в пресс-службе сервиса «Яндекс Недвижимость».

Там пояснили, что в первую очередь это произошло из-за вывода на рынок проектов комфорт-класса со стартовой ценой от 3,8 млн рублей. В Перми снижение цен на студии составило 7,4%, до 4,3 млн рублей в среднем, а в Самаре — 0,6%, до 3,8 млн рублей.

«Однушки» больше всего подешевели в Ростове-на-Дону (-6,5%, до 6,4 млн рублей в среднем), что в пресс-службе связали с выходом более доступных лотов комфорт-класса со средней ценой от 3,9 млн рублей. В Новосибирске цены на однокомнатные квартиры снизились на 5,2%, до 6,8 млн рублей, в Самаре — на 3,8%, до 5,5 млн рублей, в Воронеже — на 1,1%, до 5,4 млн рублей в среднем.

Двухкомнатные квартиры подешевели в Ростове-на-Дону, Уфе, Новосибирске и Воронеже. В Ростове-на-Дону медианная полная стоимость «двушек» снизилась на 4,1%, до 8,3 млн рублей, в Уфе — на 2,9%, до 9,2 млн рублей, в Новосибирске — на 2,8%, до 9,4 млн рублей, в Воронеже — на 0,7%, до 8,1 млн рублей.

Снижение медианной полной стоимости трехкомнатных квартир было зафиксировано в Самаре, Москве и Новосибирске. В Самаре «трешки» подешевели на 7,6%, до 9,4 млн рублей, в том числе из-за вымывания из экспозиции наиболее дорогих лотов. В Москве показатель снизился на 4,4%, до 33,6 млн рублей, в Новосибирске — на 1,2%, до 12 млн рублей.

По данным сервиса, по итогам октября медианная полная стоимость студий в среднем по миллионникам составила 5,9 млн рублей (+ 0,7% за месяц), однокомнатных квартир — 7,8 млн рублей (+1,6%), двухкомнатных — 11 млн рублей (+1,5%), трехкомнатных — 14,1 млн рублей (+0,7%).

