В России резко подешевело молоко

Экономист Абрамов: молоко в России подешевело более чем на 13% за неделю

Молоко в российских магазинах подешевело на 13,3% за неделю с 15 по 22 ноября, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю значение Индекса Мишек уменьшилось на 1,0% по сравнению с его снижением на 0,3% неделю назад. За неделю подешевели молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (-13,3%), конфеты «Мишка косолапый» (-9,1%) и бананы (-3,7%). Выросли цены на яйца куриные «Окские» категории С1 (+11,8%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек выросло на 4,4% по сравнению с его ростом на 9,6% неделю назад», — отметил Абрамов.

За год подорожали конфеты «Мишка косолапый» (+42,9%), апельсиновый сок J7 (тоже +42,9%), подсолнечное масло «Олейна» (+20,0%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+14,8%), молоко «Домик в деревне» (+13,1%), сельдь «Матиас» (+5,6%), белый хлеб (+4,8%), яйца «Окские» (+2,5%) и детский мармелад «Fruit-Tella» (+1,1%).

За год снизились цены на морковь (-20,7%), бананы (-18,8%), бюджетные куриные тушки (-18,4%), черный чай «Акбар» (-14,6%) и сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (-13,6%).

По данным Росстата, годовая инфляция в России на 17 ноября достигла 7,18%.

