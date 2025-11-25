На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские дети попросили более дешевые новогодние подарки

«Выберу.ру»: российские дети выбирают подарки втрое дешевле в 2025 году
Shutterstock

Cредняя стоимость желаемого новогоднего подарка у российских детей снизилась почти в три раза в 2025 году, до 3,1 тыс. рублей. Если в 2024 году в топ-3 запросов входили смартфоны, игровые приставки и беспроводные наушники, то в 2025-м лидируют недорогие гаджеты, настольные игры и спортивный инвентарь, рассказали «Газете.Ru» аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру».

По словам аналитиков, значительно вырос сегмент бесплатных или условно бесплатных пожеланий: в этом году дети почти на 30% чаще просят в качестве подарка забрать животное из приюта.

«Дошкольники чаще всего просят мягкие игрушки, книжки и совместные активности, при этом средняя желаемая стоимость их подарков упала наиболее сильно — почти на 60%. Дети младшего школьного возраста переключились с персональной электроники на настольные игры, бюджетные гаджеты и аксессуары для хобби.
Подростки, оставаясь самой дорогостоящей группой, также скорректировали ожидания: доля запросов на флагманские смартфоны снизилась почти вдвое, а на первое место вышли сертификаты на занятия, аксессуары к уже имеющейся технике и подписки на цифровые сервисы», — отметили аналитики.

По их словам, также именно в этой возрастной группе наиболее сильно сместился интерес в сторону помощи бездомным животным: более 20% родителей отметили, что их ребенок в качестве новогоднего подарка попросил либо забрать животное из приюта, либо пожертвовать «подарочные» деньги на помощь зооорганизациям.

По данным аналитиков, в мегаполисах средняя стоимость желаемого подарка снизилась в среднем на 15% в сравнении с прошлым годом. В то же время в малых городах и сельской местности подарки «подешевели» в среднем на 45%, уточнили эксперты. При этом именно в крупных городах зафиксирован наиболее сильный рост запросов на нематериальные подарки, включая походы, впечатления и волонтерские инициативы, констатировали аналитики.

По их словам, доля родителей, выполняющих новогодние пожелания детей, в этом году снизилась с 76 до 64%. В 58% случаев родители сообщают, что подарок в итоге обходится дешевле, чем они предполагали годом ранее, что дополнительно подтверждает тенденцию к «удешевлению» детских ожиданий.

«Изменение потребительских привычек поколений становится все более отчетливым: дети переключаются с материальной составляющей, на знаки заботы и любви. Для родителей это не только снижает финансовое давление, но дает больше возможностей для семейных форматов празднования, которые, судя по тенденции, становятся ключевой ценностью новогоднего сезона 2025 года», — отметила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.

Ранее россиянам напомнили о налогах с новогодних подарков от работодателей.

