«Камеры хранения неуспевающих»: названы риски профобучения не сдавших ГИА

Бесплатное профобучение для 9-классников, не сдавших ГИА, — важный шаг в социальной политике, позволяющий ребятам, столкнувшимся с трудностями в школе, устроиться на реальную работу. Об этом «Газете.Ru» заявил сенатор Игорь Мурог. Но, по его словам, главный риск заключается в превращении колледжей в учреждения, похожие на «камеры хранения» неуспевающих учеников.

«Я поддерживаю новую инициативу, позволяющую девятиклассникам, не сдавшим государственную итоговую аттестацию, поступать бесплатно в колледжи и техникумы по актуальным для регионов специальностям. На мой взгляд, это очень важный шаг в социальной политике, который предоставляет шанс ребятам, столкнувшимся с трудностями в школе, получить профессиональные навыки и реальную возможность устроиться на работу. Особенно актуально это для регионов с острым дефицитом квалифицированных рабочих», — отметил Мурог.

По его словам, в регионах с дефицитом рабочих такая мера сможет стать настоящим социальным лифтом. Мурогу кажется также правильным, что учеба в колледже будет совмещаться с подготовкой к повторным экзаменам, и ребята не потеряют учебный год, сохранив мотивацию развиваться.

«Вместе с тем, есть и понятные издержки. Главная из них — возможное превращение колледжей в учреждения, похожие на «камеры хранения» неуспевающих учеников, если не будет четкого отбора и профессиональной ориентации. Это может негативно сказаться на качестве профессионального образования», — сказал Мурог.

Сенатор считает, что избежать этого можно, если регионы будут самостоятельно формировать перечень специальностей, ориентируясь на реальные потребности экономики, обеспечивать сопровождение студентов адаптационными курсами и поддержкой при трудоустройстве. Только при такой комплексной поддержке данная инициатива станет эффективным инструментом социальной помощи, не провоцируя при этом снижения ответственности школьников за учебу, заключил Мурог.

Законопроект о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА, был внесен в Госдуму 16 июля 2025 года.

