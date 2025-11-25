На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стал известен размер ежегодной семейной выплаты

Экономист Балынин: ряд россиян получат выплату в около 88 тыс. руб. в 2026 году
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Россияне смогут получить около 88 тыс. рублей в качестве ежегодной семейной выплаты в 2026 году, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Право на получение ежегодной семейной выплаты будут иметь родители, у которых среднедушевой доход за год, предшествующий назначению, не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания. Учитываются доходы всех членов семьи и критерии имущественной обеспеченности. Размер выплаты зависит от суммы фактически уплаченного налога: гражданам возвращается разница между налогом на доходы физлиц (НДФЛ) и расчетом той же базы по ставке 6%. По сути, работающие родители смогут вернуть от 50% или более половины уплаченного налога. Выплата предоставляется каждому из родителей отдельно», — отметил Балынин.

По его словам, назначением выплаты займутся территориальные органы Социального фонда России. Подать заявление можно будет онлайн через портал госуслуг или лично через МФЦ и отделения фонда, добавил экономист. Он уточнил, что в большинстве случаев дополнительные документы собирать не потребуется — данные будут поступать по системе межведомственного обмена.

По словам Балынина, пример расчета показывает разницу в итоговых суммах для семей разного состава. Экономист сказал, что если в регионе прожиточный минимум в 2025 году составляет 17,5 тыс. рублей, то порог для права на выплату для семьи из четырех человек — 105 тыс. рублей в месяц, и при равных доходах родителей по 52,5 тыс. рублей они смогут вернуть по 44,1 тыс. рублей каждый, то есть до 88,2 тыс. рублей на семью.

По словам экономиста, для семьи с тремя детьми лимит дохода повышается до 131,25 тыс. рублей в месяц, а максимальный суммарный возврат НДФЛ может достигать 110,25 тыс. рублей. В семьях с четырьмя детьми порог составляет 157,5 тыс. рублей, а общий размер выплаты при равных доходах родителей — до 132,3 тыс. рублей, подчеркнул Балынин.

Он заключил, что новая мера усиливает адресность поддержки: помощь получают именно те семьи, которые в ней нуждаются, а размер выплаты напрямую зависит от официальных заработков каждого родителя.

Ранее в России предложили дать пенсионные льготы многодетным отцам.

