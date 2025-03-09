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В Курганской области выставили на продажу завод по производству мешкотары

Avito: в Шадринске продают завод с годовой выручкой 80 млн рублей
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Unsplash

В Шадринске Курганской области действующий завод по производству полимерной упаковки выставили на продажу за 50 млн рублей. Объявление о продаже объекта появилось на торговой площадке «Авито».

Первое объявление о продаже объекта публиковали еще в 2020 году. Производственный комплекс расположен на улице Михайловская, 167 и занимает площадь в 2,4 тыс. квадратных метров. В карточке товара отмечено, что помещение находится в полной собственности.

Финансовые показатели предприятия пока показывают устойчивую рентабельность: при годовой выручке 80 млн рублей и операционных расходах 55 млн рублей, чистая прибыль составляет 25 млн рублей. Инвестиции в производство окупятся за 36 месяцев. В описании указано, что за десятилетнюю историю работы завод сформировал стабильный коллектив из 40 специалистов, средняя заработная плата которых достигает 45 тыс. рублей.

В декабре прошлого года в Калуге на территории бывшего завода южнокорейского производителя электроники Samsung, арендуемого российским дистрибьютором VVP Group, началось производство российских серверов под брендом «Гравитон».

Ранее финский производитель лаков и красок продал свои петербургские заводы московской компании.

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