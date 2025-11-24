На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Курс евро опустился ниже 90 рублей впервые за четыре месяца

ТАСС: курс евро на российском рынке опустился ниже 90 рублей впервые с 10 июля
close
Sergei Karpukhin/Reuters

Курс евро на российском межбанковском рынке в понедельник опустился ниже 90 рублей впервые с 10 июля текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 14:00 мск, стоимость евро снизилась до 89,89 рубля (падение на 1,26%). При этом, по данным валютного рынка Forex, курс евро в тот же временной период снижался на 1,38% и достиг показателя в 89,809 рубля.

Позднее, в 14:15 мск снижение стоимости европейской валюты межбанковском рынке замедлилось, составив 90,63 рубля (падение на 0,44%). В то же время на Forex показатели снижались на 1,28%, упав до 89,88 рубля.

22 ноября руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявил, что рубль «нарушил» традицию, показав рост вместо обычной для последнего квартала слабости.

По словам эксперта, укрепление национальной валюты России связано с геополитической обстановкой, масштабными продажами валюты и жестким курсом Центробанка по ставке. При этом против рубля играют санкции США против нефтегазовых компаний, способные осложнить приток экспортной валюты, подчеркнул аналитик.

Глава департамента отметил, что до декабря рубль может сохранить повышенную волатильность вокруг текущих уровней. Так, при сохранении прогноза стоимость доллара составит 77-82 рубля, евро — 88-94, юань — 10,7-11,3.

Ранее Кирилл Дмитриев назвал рубль самой успешной валютой текущего года.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами