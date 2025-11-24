Курс евро опустился ниже 90 рублей впервые за четыре месяца

ТАСС: курс евро на российском рынке опустился ниже 90 рублей впервые с 10 июля

Курс евро на российском межбанковском рынке в понедельник опустился ниже 90 рублей впервые с 10 июля текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 14:00 мск, стоимость евро снизилась до 89,89 рубля (падение на 1,26%). При этом, по данным валютного рынка Forex, курс евро в тот же временной период снижался на 1,38% и достиг показателя в 89,809 рубля.

Позднее, в 14:15 мск снижение стоимости европейской валюты межбанковском рынке замедлилось, составив 90,63 рубля (падение на 0,44%). В то же время на Forex показатели снижались на 1,28%, упав до 89,88 рубля.

22 ноября руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявил, что рубль «нарушил» традицию, показав рост вместо обычной для последнего квартала слабости.

По словам эксперта, укрепление национальной валюты России связано с геополитической обстановкой, масштабными продажами валюты и жестким курсом Центробанка по ставке. При этом против рубля играют санкции США против нефтегазовых компаний, способные осложнить приток экспортной валюты, подчеркнул аналитик.

Глава департамента отметил, что до декабря рубль может сохранить повышенную волатильность вокруг текущих уровней. Так, при сохранении прогноза стоимость доллара составит 77-82 рубля, евро — 88-94, юань — 10,7-11,3.

Ранее Кирилл Дмитриев назвал рубль самой успешной валютой текущего года.