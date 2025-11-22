На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аналитик заявил, что рубль нарушил традицию ослабления в конце года

Аналитик Шнейдерман: у рубля есть пространство для умеренного укрепления
true
true
true
close
Gevorg Simonyan/Shutterstock/FOTODOM

Рубль нарушил традицию, показав рост вместо обычной для последнего квартала слабости. Об этом агентству «Прайм» заявил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

По словам эксперта, укрепление национальной валюты России связано с геополитической обстановкой, масштабными продажами валюты и жестким курсом Центробанка по ставке. При этом против рубля играют санкции США против нефтегазовых компаний, способные осложнить приток экспортной валюты, подчеркнул аналитик.

Глава департамента отметил, что до декабря рубль может сохранить повышенную волатильность вокруг текущих уровней. Так, при сохранении прогноза стоимость доллара составит 77-82 рубля, евро — 88-94, юань — 10,7-11,3.

«К зиме ждем вилку сценариев: у рубля есть пространство для умеренного укрепления, но фундаментальные риски по-прежнему не позволяют исключать возврат доллара в зону 80+ рублей при неблагоприятном развитии событий», — сказал Шнейдерман.

Накануне внебиржевой курс доллара на международном валютном рынке Forex снизился с 80 до 77,8 рубля.

Ранее россиянам объяснили, сколько денег хранить в долларах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами