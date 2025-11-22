Аналитик заявил, что рубль нарушил традицию ослабления в конце года

Аналитик Шнейдерман: у рубля есть пространство для умеренного укрепления

Рубль нарушил традицию, показав рост вместо обычной для последнего квартала слабости. Об этом агентству «Прайм» заявил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

По словам эксперта, укрепление национальной валюты России связано с геополитической обстановкой, масштабными продажами валюты и жестким курсом Центробанка по ставке. При этом против рубля играют санкции США против нефтегазовых компаний, способные осложнить приток экспортной валюты, подчеркнул аналитик.

Глава департамента отметил, что до декабря рубль может сохранить повышенную волатильность вокруг текущих уровней. Так, при сохранении прогноза стоимость доллара составит 77-82 рубля, евро — 88-94, юань — 10,7-11,3.

«К зиме ждем вилку сценариев: у рубля есть пространство для умеренного укрепления, но фундаментальные риски по-прежнему не позволяют исключать возврат доллара в зону 80+ рублей при неблагоприятном развитии событий», — сказал Шнейдерман.

Накануне внебиржевой курс доллара на международном валютном рынке Forex снизился с 80 до 77,8 рубля.

