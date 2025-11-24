На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт спрогнозировал курс юаня на конец ноября

Финансист Тимошенко: курс юаня в конце ноября составит 11 — 11,25 рубля
true
true
true
close
Depositphotos

Курс рубля к китайскому юаню находится под влиянием противоречивых факторов — улучшения геополитической обстановки и санкционного давления на импорт российской нефти в КНР. Об этом в беседе с РИАМО сообщил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

По словам эксперта, поддержку рублю оказывает приближение пика налогового периода у экспортеров, что традиционно увеличивает предложение иностранной валюты. В то же время давление на рубль могут оказать ноябрьские данные о росте инфляционных ожиданий россиян до 13,3%.

«В фокусе — решение Народного банка Китая сохранить неизменной базовую процентную ставку по кредитам сроком на один год. Оно было ожидаемо рынком, поэтому волатильности не добавило», — отметил Тимошенко.

Согласно его прогнозам, торговый диапазон юаня с 24 по 28 ноября составит 11,00 — 11,25 рубля.

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман до этого говорил, что рубль «нарушил» традицию, показав рост вместо обычной для последнего квартала слабости.

Укрепление национальной денежной единицы РФ связано с геополитической обстановкой, масштабными продажами валюты и жестким курсом Центробанка по ставке, считает специалист.

Ранее стало известно, сколько будет стоить доллар на новогодних праздниках.

