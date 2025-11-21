Стало известно, сколько будет стоить доллар на новогодних праздниках

На новогодних праздниках доллар будет стоить более 85 рублей, евро — 100 рублей, юань — 12,5 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

«Начало января и в целом первый месяц года — обычно слабый период для рубля, экономическая активность замирает, а потребительские расходы остаются высокими. В начале 2026 года на курс рубля могут дополнительно оказать давление эффекты от завершения продажи валюты ЦБ в рамках отложенных операций и снижения цены отсечки по бюджетному правилу. Кроме того, выраженным может стать эффект от сокращения объема экспортной выручки из-за расширения дисконта на российскую нефть после усиления санкций», — отметил Шепелев.

По его словам, в то же время российские экспортеры, накопившие солидные запасы иностранной валюты на депозитах, могут выходить с ее продажами на рынок, пользуясь более выгодным курсом конвертации. Постепенное снижение процентных ставок (ключевая ставка может снизиться до 16% в декабре) тоже может работать против рубля в начале года, заключил Шепелев.

По данным Investing.com, 20 ноября доллар стоил 79,9–81 рубль, евро — 92,3–93,9 рубля. Курс юаня на Мосбирже составлял 11,3 рубля.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин не исключил доллар по 100 рублей зимой.