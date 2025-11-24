В России повальный уход молодежи в годовые отпуска сочли риском для экономики

В России молодые специалисты выбирают работу в компаниях, готовых предложить сотрудникам саббатикал – оплачиваемый отпуск продолжительностью от нескольких месяцев до года. Повальный уход зумеров на долгий отдых спасает их от выгорания, но для бизнеса такая практика несет значительные риски, особенно с учетом того, что 90% сотрудников после такого перерыва не возвращаются, заявил 360.ru HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО», психолог Дмитрий Чернышов.

Сегодня для работодателей саббатикал стал мощным имиджевым маркером, который говорит молодым специалистам, что в данной компании сотрудников ценят, отметил эксперт.

«Молодое поколение действительно считает длительный отпуск нормой. В отличие от старших коллег, которые могут молча мириться с выгоранием, зумеры и альфа открыто заявляют о своем желании обладать временем на ментальную и физическую перезагрузку, воплотить мечту и увидеть мир в реальности, а не через экран смартфона, а также иметь возможность реализовать личные проекты», --― объяснил Чернышов.

В то же время статистика подтверждает, что 90% ушедших в саббатикал сотрудников не возвращаются, так как за годовой отпуск они успевают найти новые увлечения, запустить свой проект, освоить новую профессию. Меняется за это время и сама компания – даже если человек вернется спустя год, выяснится, что он сильно отстал, потерял навыки и не успел освоить новые, предупредил специалист.

Таким образом, будучи очень привлекательным маркером с точки зрения HR, для бизнеса саббатикал представляет большие риски. Компания должна на время годового отпуска сотрудника найти ему замену, выплачивать отпускные в течение долгого времени. Также организация попадает в зависимое положение, ориентируясь исключительно на желание работника вернуться, отметил Чернышов.

По мнению эксперта, такая практика вряд ли станет массовой на российском рынке труда, так как скорее молодежи придется подстраиваться под новые экономические реалии. Это больше сигнал о намерении компании создать себе определенный имидж, заявив об особом подходе к человеческому капиталу, заключил специалист.

До этого сообщалось, что на российском рынке труда работодатели все чаще сталкиваются с новой особенностью поколения зумеров – они все чаще могут не выйти на работу по причине психологического состояния. Как рассказала «Газете.Ru» HR-директор КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова, миллениалы и старшие поколения привыкли «держаться до последнего» и выходить на работу даже в сложных ситуациях. У зумеров подход иной: они в первую очередь думают о себе и своем ментальном здоровье.

Ранее врач оценил новый тренд зумеров на «отдых» в психиатрических клиниках.