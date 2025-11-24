На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как привычка поможет сделать накопления

Консультант Никитина: для создания накоплений важно откладывать любые суммы
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Привычка откладывать даже небольшие суммы поможет наладить финансовое благополучие и сделать накопления. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант и генеральный директор компании «Организация личных финансов» Алена Никитина.

По ее словам, главное в этом вопросе — регулярность. Она отметила, что со временем этот навык превратится в привычку и поможет сформировать финансовое мышление.

«С точки зрения финансовой грамотности начинать формировать сбережения необходимо как можно раньше и с любой суммы, даже самой небольшой. Уже при первом заработке важно откладывать часть дохода — это формирует устойчивый навык управления деньгами. Со временем такой подход позволяет без напряжения сохранять 10, 20 и даже 30% дохода, не снижая качество жизни», — отметила Никитина.

Эксперт посоветовала рассматривать такие сбережения не как отказ от желаемого, а как осознанное инвестирование в финансовую стабильность.

Замминистра финансов России Алексей Моисеев до этого посоветовал для краткосрочных сбережений выбирать рублевые банковские депозиты, тогда как долгосрочные накопления лучше размещать в золоте или облигациях федерального займа. Об этом он сообщил в ходе мероприятия, посвященного запуску торгов физическим золотом.

Ранее россиянам посоветовали проверить пенсионные накопления в ноябре.

