«Гарантия инфляции»: россиянам рассказали о последствиях обрушения доллара

На фоне геополитических событий на внебиржевом рынке произошел резкий перелом, и доллар впервые с мая рухнул ниже 77 рублей. Хотя считается, что слабый рубль для экономики предпочтительнее, а его укрепление оказывает больше негативное влияние, на обычных потребителях это сказывается иначе, отметил директор Института нового общества экономист Василий Колташов. Сильный рубль – это, по сути, гарантия инфляции, а наблюдаемые изменения положительно отразятся на покупательской способности россиян, объяснил он в беседе с 360.ru.

Наблюдаемые валютные колебания – это следствие сообщений о мирном плане по урегулированию конфликта на Украине и вероятном последующем снятии санкций. Таким образом, рост рубля базируется не на фундаментальных экономических показателях, а на одномоментных, очень хрупких рыночных настроениях, объяснил эксперт.

«Эти настроения — такая же утопия, как настроения первой половины года, связанные с избранием президента США Дональда Трампа. Тогда создавалось впечатление, что прямо сейчас случатся переговоры», — напомнил экономист.

Эта волна оптимизма может стремительно схлынуть и курсы откатятся назад, хотя не исключен и другой сценарий, при котором рубль будет крепнуть на фоне успехов России на Украине, добавил Колташов.

Что касается влияния колебания курсов валют на россиян, то они отразятся на покупательской способности. Причем хотя эксперты чаще говорят, что сильный рубль вредит экономике, а слабый стимулирует экспорт и поэтому способствует ее развитию, для обычных граждан ситуация иная, отметил специалист.

«Слабый рубль означает пониженное потребление со стороны домашних хозяйств, как собственных товаров, так и импортных. Заниженный курс рубля — гарантия высокой инфляции», — пояснил экономист.

В пример он привел ситуацию, когда при курсе доллара в 100 рублей покупка импортных товаров становится непозволительной роскошью, а при снижении доллара до 60-70 рублей в бюджете появляются средства на отложенные покупки и сбережения. Таким образом, крепнущий рубль – это на данный момент самое эффективное средство против инфляции, заключил Колташов.

Напомним, 21 ноября из-за ситуации в геополитике и предстоящего налогового периода в России внебиржевой курс доллара на международном валютном рынке Forex снижался с 80 до 77,8 рубля, а затем опускался до 76 рублей. Если текущие процессы приведут к мирному соглашению, ослабление рубля до конца года может оказаться совсем небольшим – до 82-83 за доллар, отмечал в беседе с «Газетой.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

