В России объем наличных денег в обращении взлетел в пять раз

ЦБ: в России за третий квартал 2025 года вырос оборот наличных на 659 млрд рублей

За третий квартал 2025 года объем наличных денег в обращении в России увеличился на 659 млрд рублей. Это следует из данных Центробанка, проанализированных «Известиями».

Этот показатель почти в пять раз превышает рост за аналогичный период 2024 года, который составил всего 137 млрд рублей. Сильнее подобный прирост фиксировался лишь в 2022 году на фоне экономической нестабильности.

В ЦБ отмечали, что в последние месяцы россияне чаще снимали наличные из-за перебоев с интернет-сервисами. При этом представители крупных банков, включая Газпромбанк, ПСБ, банк «Дом.рф» и Абсолют банк, сообщили, что в третьем квартале не фиксировали аномального роста снятия средств. По их словам, заметные скачки ранее наблюдались в пандемийном 2020 году и кризисном 2022-м. В 2025 году основной отток наличности пришёлся на летние месяцы, однако осенью клиенты не возвращали деньги обратно на счета.

Эксперты пояснили, что увеличение оборота связано прежде всего с более активным использованием уже снятых средств: деньги возвращаются в торговлю и через инкассацию поступают обратно в банки. Таким образом, общий объем наличных растет без значительного увеличения запросов на снятие через банкоматы.

