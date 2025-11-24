На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России объем наличных денег в обращении взлетел в пять раз

ЦБ: в России за третий квартал 2025 года вырос оборот наличных на 659 млрд рублей
true
true
true
close
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

За третий квартал 2025 года объем наличных денег в обращении в России увеличился на 659 млрд рублей. Это следует из данных Центробанка, проанализированных «Известиями».

Этот показатель почти в пять раз превышает рост за аналогичный период 2024 года, который составил всего 137 млрд рублей. Сильнее подобный прирост фиксировался лишь в 2022 году на фоне экономической нестабильности.

В ЦБ отмечали, что в последние месяцы россияне чаще снимали наличные из-за перебоев с интернет-сервисами. При этом представители крупных банков, включая Газпромбанк, ПСБ, банк «Дом.рф» и Абсолют банк, сообщили, что в третьем квартале не фиксировали аномального роста снятия средств. По их словам, заметные скачки ранее наблюдались в пандемийном 2020 году и кризисном 2022-м. В 2025 году основной отток наличности пришёлся на летние месяцы, однако осенью клиенты не возвращали деньги обратно на счета.

Эксперты пояснили, что увеличение оборота связано прежде всего с более активным использованием уже снятых средств: деньги возвращаются в торговлю и через инкассацию поступают обратно в банки. Таким образом, общий объем наличных растет без значительного увеличения запросов на снятие через банкоматы.

Ранее юрист рассказала, как россиянам получить наличные прямо на кассе магазина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами