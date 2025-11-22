На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минфин и ФНС подготовили меры против нарушителей на маркетплейсах

Министр Силуанов: для продавцов на маркетплейсах готовят налоговые меры
true
true
true
close
Александр Астафьев/РИА Новости

Минфин совместно с ФНС подготовили меры в отношении продавцов на маркетплейсах, которые нарушают налоговое законодательство. Об этом министр финансов Антон Силуанов сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что среди розничных точек и крупных онлайн-площадок все еще есть компании, не выполняющие налоговые требования в полном объеме, и добавил, что у ведомств есть план по решению этой проблемы, который вскоре будет реализован.

Силуанов также указал, что для налоговой службы одной из приоритетных задач остается сокращение доли теневой экономики, которая, по его словам, составляет около 10% ВВП и остается относительно небольшой по сравнению с другими странами.

Глава Минфина сообщил, что ФНС администрирует примерно 80% доходов бюджета, объем которых в следующем году превысит 40 трлн рублей. Он также подчеркнул усилия службы по упрощению процесса оплаты налогов, отметив, что сейчас необходимые операции можно провести быстро и удобно через личный кабинет.

Ранее эксперт предупредил, что отключение интернета приводит к увеличению теневой экономики.

