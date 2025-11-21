«Раньше суды были за покупателей»: депутат оценил возвраты квартир после сделки

Позиция российских судов до недавнего времени сводилась к защите покупателей квартир при оспаривании сделок. Когда продавец заявляет о том, что находился под влиянием мошенников, такие дела должны рассматриваться как мошеннические с уголовными сроками для нарушителей, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Ранее суды итак в большинстве случаев вставали на сторону покупателей. Было четкое разделение двух разных ситуаций: купля-продажа недвижимости — это сделка между покупателем и продавцом, а какие-то договоренности, которые привели продавца к потере недвижимости — это разбирательство продавца и мошенника — уголовное дело о мошенничестве. Потом после известного прецедента все смешалось, и за мошеннические схемы почему-то стал отвечать покупатель квартиры, который вряд ли вообще знал о том, что существует какая-то сторонняя договоренность между продавцом и третьим лицом», — пояснил Аксененко.

По его словам, для того, чтобы в принципе как можно дальше уйти от подобных ситуаций, сейчас разрабатывается целый ряд мер: предлагают и специальное нотариальное заверение сделки, и продажу только через банк, и «заморозку» денег на безопасном счете, чтобы обе стороны имели возможность передумать проводить сделку. При этом действительно стали появляться случаи, когда предприимчивые покупатели придумывают истории с мошенниками, чтобы получить и деньги, и недвижимость, посетовал депутат.

«В таком случае, вероятно, дела действительно должны рассматриваться, как мошеннические с соответствующим наказанием за нарушение закона. Но каждое решение всегда остается на рассмотрение суда», — заключил Аксененко.

17 ноября в Якутии Верховный суд впервые отказал пенсионерке в возврате квартиры, которую она продала людям, называемым в материалах дела мошенниками. Ранее районные и апелляционные инстанции вставали на сторону Ирины Кириллиной и признавали сделку недействительной, однако высшая инстанция решила, что на момент подписания договора она могла осознавать характер и последствия своих действий. На этом фоне юристы предупреждают: пенсионерам, которые пытаются вернуть уже проданное жилье, выдавая обычную сделку за «мошенничество», может грозить уголовная ответственность. По словам адвоката Михаила Салкина, таким пожилым «скамщикам», придумывающим истории о якобы обмане, может светить до 10 лет лишения свободы. Если же продавец вернет покупателю полученные деньги, срок наказания, по его словам, может быть существенно снижен.

Ранее в Госдуме поддержали замораживание денег покупателей квартир у пенсионеров.