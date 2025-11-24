В Госдуме назвали минусы покупки квартиры под реновацию

У покупки квартиры в хрущевке под реновацию есть три минуса. Первый минус — вероятность, что в «убитой» квартире придется жить несколько лет, сказал «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Сейчас во вторичках столицы квадратный метр стоит уже больше 350 тыс. рублей. А в доме под реновацию цена за квадрат может составлять в среднем от 250 тыс. После проведения реновации на квартирах многие хотят заработать, но это не так просто сделать. Во-первых, не учитывается тот факт, что реальный срок расселения обычно заранее не известен, и его могут многократно сдвигать. Так, в «убитой» квартире, возможно, придется жить несколько лет», — отметил Аксененко.

По его словам, делать дорогостоящий ремонт при этом мало кто захочет, поскольку его стоимость компенсировать при переезде никто не будет. Кроме того, сами дома часто находятся в аварийном состоянии, предупредил депутат. Второй минус — выбрать этаж, вид из окон, расположение новой квартиры, а порой и район — не удастся, сказал парламентарий.

«Придется, как говорится, «брать, что дают». Третий минус — после продажи новой квартиры придется платить НДФЛ, если старая квартира была в собственности меньше трех лет. Зачастую налог как раз и «съедает» разницу цены», — заключил Аксененко.

По его словам, плюсом такой сделки может стать увеличение квадратуры в новой квартире, если человек покупает ее не для перепродажи, а для проживания. Зачастую это происходит за счет того, что в новых домах кухни, прихожие и санузлы обычно больше, чем в старом жилом фонде, пояснил депутат.

Спрос на московские хрущевки под реновацию вырос на 62,5% с мая, заявил ведущий эксперт федеральной компании «Этажи» в Москве Иван Золотарев ТАСС 16 ноября. Продавцы рассчитывают на выгоду, поскольку стоимость квадратного метра в новостройках после реновации обычно на 15–20% выше, чем в старых пятиэтажках.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев предсказал спад продаж квартир в январе.