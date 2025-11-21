На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России ожидают спада продаж квартир в январе

Финансист Селезнев предсказал спад продаж квартир в России в январе 2026 года
true
true
true
close
Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

Январь 2026 года будет менее активным в плане продажи россиянами квартир, чем декабрь 2025-го. У покупателей недвижимости будет меньше выбора, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Российский рынок недвижимости очень инертен, за один-два месяца происходят обычно незначительные и незаметные для нанимателей, собственников, покупателей и продавцов изменения цен. Ясно только одно: январь будет менее активным в плане сделок. Это очень низкий сезон, в отличие от высокого сезона в декабре. То есть выбора квартир у россиян-покупателей будет меньше, а цены и ставки будут примерно на том же уровне, что в декабре (если не случится ничего экстремального в экономике и политике)», — отметил Селезнев.

Он добавил, что выбор — снимать или покупать квартиру — зависит от конкретной ситуации: регион, город, наличие другой недвижимости, сумма денег на руках, доход и даже возраст покупателей. По словам Селезнева, при текущих ставках по ипотеке почти нет смысла покупать вторичные квартиры (только аренда) и есть смысл (в ряде случаев) брать первичную недвижимость, если цена не слишком завышена относительно вторички. В общем случае аренда сейчас значительно дешевле ипотеки или даже покупки жилья на свои деньги, предупредил Селезнев. Особенно если человек умеет копить, откладывать и инвестировать деньги, заключил эксперт.

По данным VSN Group, в октябре 2025 года на российском рынке новостроек было реализовано 253,7 тыс. кв. м жилья. Совокупная выручка застройщиков достигла порядка 115,4 млрд рублей, при этом на ипотеку пришлось 64% всех заключенных договоров. По данным Росреестра, во вторичном сегменте в Москве в октябре зарегистрировали почти 14 тыс. сделок с готовыми квартирами — это максимальный показатель с марта. По сравнению с сентябрем объем сделок вырос на 16,6%.

Ранее в Госдуме призвали подталкивать банки к снижению ставок по ипотеке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами