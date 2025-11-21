В России ожидают спада продаж квартир в январе

Январь 2026 года будет менее активным в плане продажи россиянами квартир, чем декабрь 2025-го. У покупателей недвижимости будет меньше выбора, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Российский рынок недвижимости очень инертен, за один-два месяца происходят обычно незначительные и незаметные для нанимателей, собственников, покупателей и продавцов изменения цен. Ясно только одно: январь будет менее активным в плане сделок. Это очень низкий сезон, в отличие от высокого сезона в декабре. То есть выбора квартир у россиян-покупателей будет меньше, а цены и ставки будут примерно на том же уровне, что в декабре (если не случится ничего экстремального в экономике и политике)», — отметил Селезнев.

Он добавил, что выбор — снимать или покупать квартиру — зависит от конкретной ситуации: регион, город, наличие другой недвижимости, сумма денег на руках, доход и даже возраст покупателей. По словам Селезнева, при текущих ставках по ипотеке почти нет смысла покупать вторичные квартиры (только аренда) и есть смысл (в ряде случаев) брать первичную недвижимость, если цена не слишком завышена относительно вторички. В общем случае аренда сейчас значительно дешевле ипотеки или даже покупки жилья на свои деньги, предупредил Селезнев. Особенно если человек умеет копить, откладывать и инвестировать деньги, заключил эксперт.

По данным VSN Group, в октябре 2025 года на российском рынке новостроек было реализовано 253,7 тыс. кв. м жилья. Совокупная выручка застройщиков достигла порядка 115,4 млрд рублей, при этом на ипотеку пришлось 64% всех заключенных договоров. По данным Росреестра, во вторичном сегменте в Москве в октябре зарегистрировали почти 14 тыс. сделок с готовыми квартирами — это максимальный показатель с марта. По сравнению с сентябрем объем сделок вырос на 16,6%.

Ранее в Госдуме призвали подталкивать банки к снижению ставок по ипотеке.