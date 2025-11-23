В России скорректировали график выплат пенсий из-за новогодних праздников

Депутат Говырин: пенсии за январь начнут перечислять уже с 24–25 декабря

Пенсионные выплаты в декабре пройдут по особому графику. Об этом депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин напомнил в беседе с RT.

По его словам, такое решение связано с длинными новогодними праздниками: январские начисления решили перенести на конец декабря, чтобы получатели средств успели получить деньги до начала выходных.

Начисления за январь начнут поступать заранее. Первые выплаты запланированы на 25 декабря, основной поток придется на период с 26 по 29 декабря. В отдельных регионах средства могут зачислить уже 24 декабря. Говырин отметил, что оформление заявлений не требуется: деньги будут перечислены автоматически по линии Социального фонда.

Тем, кто получает пенсию на банковские карты, средства зачислят в последнюю неделю декабря. Банки обязаны провести операции до 30 декабря — последнего рабочего дня 2025 года. Переводы будут проходить поэтапно, чтобы избежать нагрузок на систему. Проверить поступление можно через интернет-банк.

Для получателей наличных через почтовые отделения выплаты запланированы с 26 по 30 декабря. «Почта России» формирует графики заранее, а в северных и дальневосточных регионах доставка нередко начинается на один-два дня раньше.

Декабрьскую пенсию начислят в обычные сроки — с 3 по 25 декабря, а при совпадении даты с выходным перевод выполнят заранее. Январские деньги в конце декабря получат те, кому выплаты обычно назначены на 1–10 января, остальные — после праздников.

Досрочные январские перечисления поступят уже с учетом индексации 2026 года: страховые пенсии увеличатся на 7,6%, стоимость пенсионного балла составит 156,76 рубля, фиксированная выплата вырастет до 9584,69 рубля. Перерасчет выполнит Социальный фонд автоматически.

Точные даты можно уточнить в личном кабинете СФР, на портале «Госуслуги» или в отделении почты. Говырин заверил, что пенсии поступят вовремя и в полном объеме, независимо от региона и способа получения.

