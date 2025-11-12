На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт назвал последствия разрыва Германией сделки с «Ямал СПГ»

Энергетик Юшков: разрыв сделки с Ямал СПГ навредит Германии
true
true
true
close
Shutterstock

Решение Берлина разорвать сделку с «Ямал СПГ» навредит самой же Германии. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он пояснил, что те объемы газа, которые немецкая SEFE (бывшая «дочка» «Газпрома») покупает у «Ямал СПГ», далее перепродаются Индии. Если же компания разорвет контракт, Дели будет напрямую закупать голубое топливо у РФ, что для Москвы даже выгоднее, поскольку цены будут спотовыми.

«Другими словами, европейцы в очередной раз ударят по себе. Если раньше они могли оставлять себе хотя бы часть закупленного, то теперь и этой возможности они лишаются», — отметил Юшков.

Накануне министерство экономики и энергетики Германии заявило, что компания SEFE может разорвать контракт на импорт газа с проекта «Ямал СПГ», сославшись на форс-мажорные обстоятельства.

В ведомстве пояснили, что директива REPowerEU и 19-й пакет санкций ЕС позволяют компании прекратить закупки российского СПГ. Контракт содержит условие «бери или плати», однако в Берлине считают, что рестрикции дают основания для объявления форс-мажора и освобождения от обязательств.

Ранее во Франции признали убытки после отказа от российской нефти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами