Эксперт назвал последствия разрыва Германией сделки с «Ямал СПГ»

Решение Берлина разорвать сделку с «Ямал СПГ» навредит самой же Германии. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он пояснил, что те объемы газа, которые немецкая SEFE (бывшая «дочка» «Газпрома») покупает у «Ямал СПГ», далее перепродаются Индии. Если же компания разорвет контракт, Дели будет напрямую закупать голубое топливо у РФ, что для Москвы даже выгоднее, поскольку цены будут спотовыми.

«Другими словами, европейцы в очередной раз ударят по себе. Если раньше они могли оставлять себе хотя бы часть закупленного, то теперь и этой возможности они лишаются», — отметил Юшков.

Накануне министерство экономики и энергетики Германии заявило, что компания SEFE может разорвать контракт на импорт газа с проекта «Ямал СПГ», сославшись на форс-мажорные обстоятельства.

В ведомстве пояснили, что директива REPowerEU и 19-й пакет санкций ЕС позволяют компании прекратить закупки российского СПГ. Контракт содержит условие «бери или плати», однако в Берлине считают, что рестрикции дают основания для объявления форс-мажора и освобождения от обязательств.

