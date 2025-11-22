Disney продлил действие 30 товарных знаков в России

Компания Disney продлила исключительное право на более чем 30 товарных знаков в РФ

Американская компания Disney Enterprises, которая ушла с российского рынка в 2022 году, продлила на 10 лет действие 31 товарного знака в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Среди знаков с продленной лицензией числятся изображения фирменного замка и названия Disney.

Помимо этого, продлены сроки действия товарных знаков с названиями мультфильмов Cinderella («Золушка»), Bambi («Бэмби»), Sleeping Beauty («Спящая красавица»), а также некоторые имена персонажей, включая Snow White (Белоснежка), Ariel (Ариэль), Pinocchio (Пиноккио), Peter Pan (Питер Пэн), а также изображения Малифисенты, Дональда Дака и Злой королевы из мультфильма «Белоснежка и семь гномов» и другие герои.

До этого сообщалось, что американская компания Marvel продлила срок действия прав на товарные знаки Spider-Man («Человек-паук») и X-Men («Люди Икс») в России до 2036 года. Товарные знаки были зарегистрированы по нескольким классам (№9, №25 и №28) международной классификации товаров и услуг, предполагая создание журналов, комиксов и рассказов, а также одежды, обуви и игрушек.

Ранее «Симпсоны» продлили товарный знак в России до 2036 года.