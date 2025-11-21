«Симпсоны» продлили права на товарный знак в РФ на десять лет

«Симпсоны» продлили право на товарный знак в РФ до 2036 года

«Симпсоны» продлили право на товарный знак в РФ до 2036 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Изначально права на словесный знак «Симпсоны» были выданы до 12 сентября 2026 года. Под брендом «Симпсоны» киностудия 20th Century Studios распространяет видеоигры, печатную продукцию, одежду и игрушки в России.

Также 20th Century Studios владеет патентом на товарный знак «The Simpsons», который будет действовать до 2032 года. Под ним в России распространяется продукция девяти видов, включая игрушки, напитки, одежду, мебель и другие товары.

До этого певица Алла Пугачева потеряла права на товарный знак «Рецитал» в России.

«Рецитал» — музыкальная группа, с которой артистка записала альбом «Как тревожен этот путь».

5 ноября сообщалось, что Пугачева может утратить права на товарный знак «Кристина» в апреле 2026 года, если не продлит срок его регистрации. Товарный знак был впервые зарегистрирован в 1997 году и неоднократно продлевался певицей.

