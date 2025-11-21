В России резко увеличилось число резервистов для охраны энергообъектов

Число резервистов, привлеченных для охраны электростанций, НПЗ и других энергообъектов выросло с 4 до 5 тыс. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, план был перевыполнен из-за большого количества добровольцев из сел.

Журналисты отметили, что требования к служащим минимальные: возраст до 52 лет, минимум 9 классов образования, отсутствие судимостей и хронических заболеваний. В случае, если кандидат соответствует требованиям, то контракт с зарплатой в 100 тыс. рублей в месяц ему обеспечен. В обязанности людей входят поездки два раза в год на сборы, где сотрудников учат стрелять по движущимся целям, работать со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), тактике, а также инженерным и медицинским навыкам.

В первую очередь на позиции, по информации канала, брали мужчин с опытом работы в силовых ведомствах, однако позже позицией заинтересовались и обычные граждане в возрасте от 45 до 55 лет. Женщин отправляют на обучение в качестве медработниц.

Позже из-за популярности географию сбора граждан решили расширить, включив Липецкую, Воронежскую, Саратовскую, Рязанскую и Владимирскую области.

До этого сообщалось, что в России началась кампания по набору резервистов в подразделения, которые будут заниматься охраной критически важных объектов. Соответствующий закон подписан президентом 4 ноября 2025 года и предполагает проведение специальных сборов. Кто такие резервисты, какие у них обязанности и как в целом устроена система мобилизационного резерва — в материале «Газеты.Ru».

