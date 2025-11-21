В одной из квартир ЖК «Скандинавия» выявили серию дефектов отделки

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Домострой»: в одной из квартир ЖК «Скандинавия» нашли серию дефектов отделки
Telegram-канал «Домострой»

В одной из квартир ЖК «Скандинавия» (застройщик А101) были зафиксированы многочисленные недочеты ремонта — от неровной укладки плитки до нарушений при установке инженерных элементов. Об этом со ссылкой на фото написал Telegram-канал «Домострой», назвав ситуацию «потребительским экстремизмом».

На полу видно, что шестигранная плитка уложена с нарушением геометрии: ширина швов отличается, отдельные элементы имеют перепады по высоте. По нормам СП 71.13330 допустимое отклонение между соседними плитками не должно превышать 2 мм. Кроме того, примыкание плитки к стенам выполнено неровно.

В зоне санузла зафиксированы широкие щели между дверной коробкой и облицовкой, необработанные торцы плитки и следы монтажного клея. Согласно ГОСТ 30971-2012, монтаж дверных блоков должен обеспечивать закрытие монтажных зазоров и герметичность примыканий.

Внутренние углы стен также собраны с нарушениями: плитка в стыках расходится, затирка нанесена неравномерно, местами растрескалась. Фотографии показывают кривую подрезку плитки вокруг люка скрытого доступа и значительные зазоры по периметру. По СП 73.13330 такие люки должны быть интегрированы в облицовку без заметных перепадов.

Еще одно нарушение касается розеток: вокруг подрозетников видны большие врезы в стене, сами механизмы установлены неровно, а плинтус под них не подрезан. Требования ГОСТ и ПУЭ предусматривают плотное прилегание розеток и отсутствие доступа к внутренним полостям стены.

На фото также зафиксированы крупные неровные вырезы в ламинате вокруг стояков отопления. Отверстия выполнены неправильной формы, с открытыми участками чернового пола. По СП 29.13330 такие примыкания должны быть ровными и закрыты декоративными элементами.

Ранее сообщалось, что ЖК Cytizen от MR Group грозит консервация.

