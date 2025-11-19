На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЖК Cytizen от MR Group грозит консервация

«Домостой»: ЖК Cityzen от MR Group грозит консервация, стройка не ведется полгода
Стройка жилого комплекса Cityzen от застройщика MR Group, по данным наблюдений со стройплощадки, фактически не ведется уже около полугода. Об этом сообщил Telegram-канал «Домострой».

«На этом фоне для застройщика может наступить обязанность оформить консервацию объекта по новым правилам, вступившим в силу 1 сентября. Порядок консервации объектов капитального строительства установлен постановлением правительства №802 от 30 мая 2025 года. Документ распространяется на все виды капитальных объектов, включая коммерческие жилые комплексы. Для частных девелоперов действует общий режим: решение о консервации принимает сам застройщик или технический заказчик», — следует из поста.

Ключевая норма постановления: если работы по объекту приостановлены более чем на шесть месяцев, консервация становится обязательной, а не добровольной мерой.

Мосгосстройнадзор официально остановил строительство ЖК Cityzen 22 мая 2025 года. Таким образом, шестимесячный срок простоя наступает 22 ноября. Если к этому времени работы не возобновлены документально, MR Group обязана оформить консервацию по установленным правилам. В противном случае у компании могут возникнуть риски привлечения к административной ответственности за нарушение обязательных требований в строительстве (ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ). Для юридических лиц предусмотрены штрафы от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, а также усиленный контроль и предписания надзорных органов. Формально объект, который простаивает без консервации, считается не приведенным в безопасное состояние.

При оформлении консервации сроки реализации проекта могут увеличиться: потребуются новые согласования, а перед возобновлением работ — процедура расконсервации.

Ранее ФАС возбудила дело против застройщика ЛСР.

