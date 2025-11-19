ЖК Cytizen от MR Group грозит консервация

Стройка жилого комплекса Cityzen от застройщика MR Group, по данным наблюдений со стройплощадки, фактически не ведется уже около полугода. Об этом сообщил Telegram-канал «Домострой».

«На этом фоне для застройщика может наступить обязанность оформить консервацию объекта по новым правилам, вступившим в силу 1 сентября. Порядок консервации объектов капитального строительства установлен постановлением правительства №802 от 30 мая 2025 года. Документ распространяется на все виды капитальных объектов, включая коммерческие жилые комплексы. Для частных девелоперов действует общий режим: решение о консервации принимает сам застройщик или технический заказчик», — следует из поста.

Ключевая норма постановления: если работы по объекту приостановлены более чем на шесть месяцев, консервация становится обязательной, а не добровольной мерой.

Мосгосстройнадзор официально остановил строительство ЖК Cityzen 22 мая 2025 года. Таким образом, шестимесячный срок простоя наступает 22 ноября. Если к этому времени работы не возобновлены документально, MR Group обязана оформить консервацию по установленным правилам. В противном случае у компании могут возникнуть риски привлечения к административной ответственности за нарушение обязательных требований в строительстве (ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ). Для юридических лиц предусмотрены штрафы от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, а также усиленный контроль и предписания надзорных органов. Формально объект, который простаивает без консервации, считается не приведенным в безопасное состояние.

При оформлении консервации сроки реализации проекта могут увеличиться: потребуются новые согласования, а перед возобновлением работ — процедура расконсервации.

