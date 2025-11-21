Индия сократит закупки российской нефти на фоне санкций США

Индия сократит закупки российской нефти с 21 ноября из-за вступления в силу санкций США. Об этом пишет The New York Times.

«Последние супертанкеры с российской нефтью, направлявшиеся в Индию, покинули свои доки в Черном море около четырех недель назад», — говорится в публикации.

По данным NYT, сделано это было с целью достичь пункта назначения до пятницы, когда должны вступить в силу санкции США в отношении организаций, ведущих бизнес с российскими нефтяными компаниями.

Издание отмечает, что если какая-нибудь из небольших индийских компаний захочет продолжить закупки российских энергоресурсов, придется делать это тайно и небольшими партиями. Покупатели будут действовать осторожно, опасаясь, что Вашингтон попытается найти новые способы борьбы с российской нефтью.

В августе 2025 года США удвоили пошлины на индийские товары до 50%, объяснив это стремлением «наказать» страну за поддержку российской экономики посредством закупок российской нефти.

Как писало агентство Bloomberg, несмотря на давление со стороны американского лидера, Индия не планирует отказываться от российской нефти, поскольку ее низкая цена позволяет сдерживать инфляцию в стране.

Ранее Трамп одобрил новый план по давлению на Венесуэлу.