Россиянам пообещали, что уровень бедности продолжит снижаться

В 2026 году доля бедных россиян сократится до 6–6,8%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» доцент кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия» Кирилл Щербаков.

«Сокращение бедности, вероятнее всего, продолжится в 2026 году. Экономика сохраняет тенденцию к росту доходов, а социальные программы остаются расширенными. Однако темпы улучшений будут более спокойными, чем в предыдущие годы. По базовому прогнозу доля бедных россиян может опуститься до 6,5–6,8%, в более благоприятных условиях — до 6,0–6,3%», — отметил Щербаков.

По его словам, основными факторами снижения бедности станут устойчивый рост зарплат, индексация пенсионных и социальных выплат, стабильная занятость и расширение адресной поддержки наиболее уязвимых групп населения.

За три десятилетия масштаб бедности в России существенно сузился — число людей с доходами ниже черты бедности сократилось почти втрое. По расчетам РАНХиГС, только за последние десять лет доля малоимущих уменьшилась с 13,3 до 7%. В первой половине 2025 года реальные доходы населения прибавили около 8 процентных пунктов, при этом пенсии росли медленнее зарплат и отставали от них примерно на 2 п.п. Авторы исследования отмечают, что граждане в целом приспособились к новым экономическим реалиям: в сентябре 2025 года 3% респондентов назвали социальные условия очень хорошими, 17% — скорее хорошими, половина опрошенных охарактеризовали их как средние, и лишь 10% оценили ситуацию как очень плохую.

