Проще, понятнее, прозрачнее: как урегулировать рынок маркетплейсов

Не доплатили
Глава Банка России Эльвира Набиуллина согласилась, что, безусловно, нужно развивать регулирование маркетплейсов.
«По количеству клиентов маркетплейсы уже такая системно-значимая инфраструктура, и многие даже предлагают регулировать их как системно-значимые. Это касается в том числе технологической устойчивости, от которой зависит благосостояние клиентов. Потому что, если, не дай бог, какой-нибудь сбой технологический на этой инфраструктуре. Вот за информационной безопасностью банка контроль достаточно жесткий. Здесь уже по значимости для общества, конечно, маркетплейсы приобретают похожие значения. И нужно развивать регулирование, безусловно», — подчеркнула она.
«Что касается заявлений о 1,5 трлн рублей «недоплаченных налогов», эта цифра требует серьезного предметного обсуждения. Судя по всему, речь может идти о расчетной разнице между фактической прибылью платформ и гипотетической прибылью без учета предоставления скидок», — говорит руководитель информационного отдела независимого профсоюза «Новый Труд» Мария Коледа.
Она добавила, что такое предположение исходит из того, что физический объем продаж остался бы неизменным, хотя в реальности спрос на рынке не отличается высокой эластичностью по цене.
«Наконец, даже при 20%-ном налоге на прибыль, действовавшем до 01.01.2025, для формирования такой суммы налоговых обязательств потребовалась бы прибыль в размере 7,5 трлн рублей», — отмечает Коледа.
«Серая зона»
По подсчетам специалистов, цифровые платформы пропускают через себя товаров и услуг более чем на 8 трлн рублей в год, на них приходится 16% всей российской розницы.
«При этом многие годы маркетплейсы активно развивали инфраструктуру, логистику, технические решения и извлекали преимущества из нахождения «в серой зоне», — говорит экономист Татьяна Минибаева.
Эксперт отмечает, что эти гиганты, на которых приходится более 16% оборота российского ретейла, с точки зрения регулирования находятся в «серой зоне», которую в последние годы пытаются сократить.
По словам юриста по финансовому праву, сегодня нет достаточного регулирования рынка онлайн-торговли, что и приводит к недополученным средствам для бюджета. Сегодня Госдума рассматривает законопроект, который поможет урегулировать этот рынок, тогда он станет прозрачней.
«В настоящее время в России разрабатывается специальный закон «О платформенной экономике», а в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) – изменения в договор о союзе и Таможенный кодекс, выделяющие электронную торговлю в отдельный вид коммерческой деятельности. Однако пока оба этих документа не приняты и не работают», — напоминает Минибаева.
Не первый год
Действительно, в июле 2025 года в Госдуму внесли законопроект «О платформенной экономике», разрабатываемый с 2024 года по поручению вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Планируется, что закон вступит в силу к 1 октября 2026 года.
Как напоминает Минибаева, вопрос об особых налоговых условиях для маркетплейсов стоит уже не один год. По факту они пользуются нигде не прописанной налоговой льготой, возникшей из-за первоначального правового вакуума вокруг интернет-торговли, позволяющей продавцам на маркетплейсах из малого бизнеса платить НДС по упрощенной системе налогообложения по ставкам 0/5/7% в зависимости от оборота будучи составляющей одного из крупнейших игроков в ретейле и не платить НДС с товаров из-за рубежа.
О необходимости применять к интернет-торговле общие правила налогообложения, включая взимание НДС с товаров, ввезенных из-за рубежа, в Минфине говорили еще год назад. Замминистра финансов – статс-секретарь Алексей Сазанов сделал соответствующее заявление в октябре 2024-го.
Он высказал мнение, что к e-commerce надо подходить как к обычному ретейлу, приобретение товаров в котором облагается 20%-ным НДС. Тогда его раскритиковал бизнес. В частности, генеральный директор Ozon Global Степан Гусамов попросил «к вопросу введения, особенно НДС, по возможности подходить аккуратно, с отсрочками». Заверив, что маркетплейсы «открыты к диалогу для выработки решения».
Новое дыхание
При этом, по мнению Марии Коледы, любые меры регулирования должны быть в первую очередь направлены на обеспечение социальных гарантий для сотен тысяч курьеров, сборщиков заказов и продавцов, которые являются основой этой экосистемы.
«Платформенная экономика представляет — это не угроза, а новое дыхание для российского рынка труда. Вместо ее ограничения нужно создавать условия для развития всех форм занятости и предпринимательства в новой цифровой реальности, сохраняя баланс между интересами всех участников рынка», — считает эксперт.
Ранее Минфин предложил поэтапно ввести НДС для зарубежных товаров, ввезенных в Россию через маркетплейсы. Предполагается, что в 2027 году НДС установят на уровне 5% и будут поэтапно увеличивать: в 2028 году — до 10%, в 2029-м — до 15%, в 2030-м — до 20%. Уплачивать налог предстоит иностранным продавцам и российским маркетплейсам, реализующим продукцию из-за границы.