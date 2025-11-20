Проще, понятнее, прозрачнее: как урегулировать рынок маркетплейсов

Маркетплейсы недоплатили налогов в России на 1,5 трлн рублей, заявил глава Сбера Герман Греф на конференции ЦБ «Фокус на клиента». Он выразил мнение, что необходимо сосредоточиться на том, чтобы поместить их «в нормальное конкурентное пространство». Эта задача стоит перед государством. Сегодня маркетплейсы вне конкуренции, в первую очередь, вне налоговой конкуренции, подчеркнул Греф. Действительно ли это так, спросили у экспертов рынка.

Не доплатили

Глава Банка России Эльвира Набиуллина согласилась, что, безусловно, нужно развивать регулирование маркетплейсов.

«По количеству клиентов маркетплейсы уже такая системно-значимая инфраструктура, и многие даже предлагают регулировать их как системно-значимые. Это касается в том числе технологической устойчивости, от которой зависит благосостояние клиентов. Потому что, если, не дай бог, какой-нибудь сбой технологический на этой инфраструктуре. Вот за информационной безопасностью банка контроль достаточно жесткий. Здесь уже по значимости для общества, конечно, маркетплейсы приобретают похожие значения. И нужно развивать регулирование, безусловно», — подчеркнула она.

«Что касается заявлений о 1,5 трлн рублей «недоплаченных налогов», эта цифра требует серьезного предметного обсуждения. Судя по всему, речь может идти о расчетной разнице между фактической прибылью платформ и гипотетической прибылью без учета предоставления скидок», — говорит руководитель информационного отдела независимого профсоюза «Новый Труд» Мария Коледа.

Она добавила, что такое предположение исходит из того, что физический объем продаж остался бы неизменным, хотя в реальности спрос на рынке не отличается высокой эластичностью по цене.

«Наконец, даже при 20%-ном налоге на прибыль, действовавшем до 01.01.2025, для формирования такой суммы налоговых обязательств потребовалась бы прибыль в размере 7,5 трлн рублей», — отмечает Коледа.

«Серая зона»

По подсчетам специалистов, цифровые платформы пропускают через себя товаров и услуг более чем на 8 трлн рублей в год, на них приходится 16% всей российской розницы.

«При этом многие годы маркетплейсы активно развивали инфраструктуру, логистику, технические решения и извлекали преимущества из нахождения «в серой зоне», — говорит экономист Татьяна Минибаева.

Эксперт отмечает, что эти гиганты, на которых приходится более 16% оборота российского ретейла, с точки зрения регулирования находятся в «серой зоне», которую в последние годы пытаются сократить.

По словам юриста по финансовому праву, сегодня нет достаточного регулирования рынка онлайн-торговли, что и приводит к недополученным средствам для бюджета. Сегодня Госдума рассматривает законопроект, который поможет урегулировать этот рынок, тогда он станет прозрачней.

«В настоящее время в России разрабатывается специальный закон «О платформенной экономике», а в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) – изменения в договор о союзе и Таможенный кодекс, выделяющие электронную торговлю в отдельный вид коммерческой деятельности. Однако пока оба этих документа не приняты и не работают», — напоминает Минибаева.

Не первый год

Действительно, в июле 2025 года в Госдуму внесли законопроект «О платформенной экономике», разрабатываемый с 2024 года по поручению вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Планируется, что закон вступит в силу к 1 октября 2026 года.

Как напоминает Минибаева, вопрос об особых налоговых условиях для маркетплейсов стоит уже не один год. По факту они пользуются нигде не прописанной налоговой льготой, возникшей из-за первоначального правового вакуума вокруг интернет-торговли, позволяющей продавцам на маркетплейсах из малого бизнеса платить НДС по упрощенной системе налогообложения по ставкам 0/5/7% в зависимости от оборота будучи составляющей одного из крупнейших игроков в ретейле и не платить НДС с товаров из-за рубежа.

О необходимости применять к интернет-торговле общие правила налогообложения, включая взимание НДС с товаров, ввезенных из-за рубежа, в Минфине говорили еще год назад. Замминистра финансов – статс-секретарь Алексей Сазанов сделал соответствующее заявление в октябре 2024-го.

Он высказал мнение, что к e-commerce надо подходить как к обычному ретейлу, приобретение товаров в котором облагается 20%-ным НДС. Тогда его раскритиковал бизнес. В частности, генеральный директор Ozon Global Степан Гусамов попросил «к вопросу введения, особенно НДС, по возможности подходить аккуратно, с отсрочками». Заверив, что маркетплейсы «открыты к диалогу для выработки решения».

Новое дыхание

При этом, по мнению Марии Коледы, любые меры регулирования должны быть в первую очередь направлены на обеспечение социальных гарантий для сотен тысяч курьеров, сборщиков заказов и продавцов, которые являются основой этой экосистемы.

«Платформенная экономика представляет — это не угроза, а новое дыхание для российского рынка труда. Вместо ее ограничения нужно создавать условия для развития всех форм занятости и предпринимательства в новой цифровой реальности, сохраняя баланс между интересами всех участников рынка», — считает эксперт.

Ранее Минфин предложил поэтапно ввести НДС для зарубежных товаров, ввезенных в Россию через маркетплейсы. Предполагается, что в 2027 году НДС установят на уровне 5% и будут поэтапно увеличивать: в 2028 году — до 10%, в 2029-м — до 15%, в 2030-м — до 20%. Уплачивать налог предстоит иностранным продавцам и российским маркетплейсам, реализующим продукцию из-за границы.