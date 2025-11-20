Бренд Dr. Martens переносит часть производства во Вьетнам из-за пошлин Трампа

Британский обувной бренд Dr. Martens частично перенес производство из Лаоса во Вьетнам чтобы смягчить для себя последствия торговых пошлин президента США Дональда Трампа. Об этом агентству Bloomberg заявил гендиректор компании Идже Нвокори.

«Мы перенесли производство, которое находилось в Лаосе и облагалось пошлиной в 40% для поставок в США. Теперь обувь будет производиться во Вьетнаме, где показатель составляет 20%», — сказал он.

Кроме того, по его словам, бренд намерен изменить схемы закупок и поднять цены на часть своей продукции в США с января 2026 года. Такое решение связано с тем, что руководство Dr. Martens намерено компенсировать потери от торговых пошлин. При этом, по данным издания, Штаты по-прежнему является ключевым рынком для компании.

В апреле этого года Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34%.

Сам американский лидер считает, что благодаря пошлинам концу 2025 года инвестиции в американскую экономику превысят $20 трлн. По его словам, за девять месяцев в экономику США вложили свыше $17 трлн.

Ранее Apple запланировала производство iPhone в Индии на ближайшие годы.