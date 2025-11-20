На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФАС начала «картельные проверки» медицинских компаний на Кубани

ФАС подозревает четыре медицинские компании на Кубани в картельном сговоре
true
true
true
close
Fahroni/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала внеплановые картельные проверки в отношении четырех медицинских компаний на Кубани. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Речь идет о компаниях «Альянс Мед», «БНК», «Медтехника Групп», «Стоматторг Групп». Они подозреваются в заключении сговора при участии в торгах на поставку лекарств, медицинских изделий и оборудования для госучреждений здравоохранения в ряде регионов России.

«Сотрудники ведомства начали осмотры территорий и помещений, копирование документов и информации проверяемых лиц», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что окончательные выводы ФАС сделает после проверок и анализа всей информации.

В мае ФАС провела проверку стоимости 18 лекарственных препаратов, включая средства от эпилепсии, болезней дыхательной системы и язвенного колита.

В ведомстве поясняли, что служба следит не только за ценами на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП), которые подлежат госрегулированию, но и анализирует стоимость других медикаментов, чтобы убедиться, что фармкомпании соблюдают антимонопольное законодательство.

Ранее Путин обратил внимание на сложность регистрации лекарств в РФ.

