В Минфине рассказали о важности сокращения теневого сектора

Силуанов назвал важной задачей на 2026 год сокращение теневого сектора

В Минфине России считают сокращение теневого сектора важной задачей, которая поставлена на 2026 год. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов во время расширенного заседания коллегии ФНС, его слова приводит ТАСС.

«Правительство и президент такие поручения дали», – сказал он.

По словам Силуанова, теперь нужно будет отработать целый ряд мероприятий.

Министр финансов также заявил, что российское правительство разработало ответный план на случай экспроприации Евросоюзом российских активов.

18 ноября постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер призвал европейские страны занять более агрессивную позицию в отношении России. По его словам, использование замороженных российских активов для финансирования Украины станет «значительным шагом» в укреплении сокращающегося финансирования в течение нескольких лет в экономическом и военном плане.

Ранее Силуанов заявил о практически полном переходе на расчеты в нацвалютах с Китаем.