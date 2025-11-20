Россиян предупредили о подорожании пиротехники к Новому году

К новогодним праздникам пиротехника может подорожать на 20%. Причиной является ужесточение правил ввоза из Китая, об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Китайские заводы столкнулись с ужесточением таможенного контроля и правил сертификации в России. Более четверти товара не проходит проверку безопасности и возвращается обратно. Из-за этого выросли затраты на логистику, а также на материалы для упаковки и более качественные компоненты», — сказано в посте.

По данным канала, цены уже выросли на 10–12% в сравнении с прошлым годом.

До этого аналитическая компании Points:Lab сообщила о росте стоимости колбасы перед Новым годом. По оценкам фирмы, в течение 2025 года подорожание продукции мясопереработки продолжалось в русле общей продовольственной инфляции, а к новогоднему периоду 2026-го ожидается дальнейшее повышение цен в среднем на 5–10 % по сравнению с началом года. По словам аналитиков, это не ситуативное подорожание, а продолжение тенденции, сформированной совокупным воздействием инфляционных и структурных факторов — от стоимости сырья до тарифной нагрузки и логистических издержек.

Ранее рыбный союз рассказал, подорожает ли икра к Новому году.