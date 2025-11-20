На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о подорожании пиротехники к Новому году

Baza: пиротехника готовится к зимнему скачку цен до 20%
true
true
true
close
maxbelchenko/Shutterstock/FOTODOM

К новогодним праздникам пиротехника может подорожать на 20%. Причиной является ужесточение правил ввоза из Китая, об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Китайские заводы столкнулись с ужесточением таможенного контроля и правил сертификации в России. Более четверти товара не проходит проверку безопасности и возвращается обратно. Из-за этого выросли затраты на логистику, а также на материалы для упаковки и более качественные компоненты», — сказано в посте.

По данным канала, цены уже выросли на 10–12% в сравнении с прошлым годом.

До этого аналитическая компании Points:Lab сообщила о росте стоимости колбасы перед Новым годом. По оценкам фирмы, в течение 2025 года подорожание продукции мясопереработки продолжалось в русле общей продовольственной инфляции, а к новогоднему периоду 2026-го ожидается дальнейшее повышение цен в среднем на 5–10 % по сравнению с началом года. По словам аналитиков, это не ситуативное подорожание, а продолжение тенденции, сформированной совокупным воздействием инфляционных и структурных факторов — от стоимости сырья до тарифной нагрузки и логистических издержек.

Ранее рыбный союз рассказал, подорожает ли икра к Новому году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами