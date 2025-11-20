Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2026 — 2028 годы

ТАСС: ГД приняла в третьем и окончательном чтении закон о федеральном бюджете

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2026 — 2028 годы. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, в 2026 году валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 1,3%. За три года рост показателя составит 7% и в номинальном выражении составит 276 трлн рублей.

«Доходы бюджета в 2026 году составят 40,3 трлн руб., в 2027 году — 42,9 трлн руб., в 2028 году — 45,9 трлн руб.; из них нефтегазовые доходы в 2026 году — 8,918 трлн руб., в 2027 году — 9,050 трлн руб., в 2028 году — 9,704 трлн руб», — говорится в сообщении.

При этом объем нефтегазовых доходов в 2026 году ожидается на уровне 31,364 трлн руб., в 2027 году — 33,859 трлн руб., в 2028 году — 36,164 трлн руб.

Расходы федерального бюджета в 2026 году составят 44,069 трлн руб., в 2027 и 2028 году — по 46,096 трлн руб. и 49,383 трлн руб. соответственно.

Дефицит бюджета РФ ожидается в 2026 году на уровне 3,786 трлн руб., в 2027 году — 3,185 трлн руб., в 2028 году — 3,513 трлн руб.

До этого научный сотрудник ИНП РАН Ксения Савчишина рассказала, что проект закона о Федеральном бюджете, прошедший второе чтение в Государственной думе, отражает нацеленность на сохранение объемов ранее запланированных расходов, в том числе в части расходов на социальную политику, на оборону и безопасность, и на финансирование национальных проектов.

Ранее Госдума рассмотрит обращение к кабмину об ответе на изъятие активов России.