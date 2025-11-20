Стало известно, сколько получают бухгалтеры

HeadHunter: средняя зарплата бухгалтеров в России выросла на 11 тыс. руб. за год

Средняя зарплата бухгалтеров в России за год выросла на 16%, или на 10,7 тыс. рублей, до 77,4 тыс. рублей в ноябре. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru накануне Дня бухгалтера 21 ноября.

«Примечательно, что медианная предлагаемая зарплата на 5,4 тыс. рублей превышает ожидания соискателей, что свидетельствует о дефиците квалифицированных специалистов. Больше всего зарплаты бухгалтеров за год выросли в государственных организациях (на 55,8 тыс. рублей, до 127,5 тыс. рублей), культуре (+47,5 тыс. рублей, до 17,5 тыс. рублей), услугах для бизнеса (+13,2 тыс. рублей, до 89,3 тыс. рублей)», — отметили в пресс-службе.

С января по начало октября 2025 года российские работодатели разместили на hh.ru более 220 тыс. вакансий для бухгалтеров. Наибольшее количество вакансий сосредоточено в Центральном федеральном округе (87 тыс., или 39% от общего объема). За ним следуют Приволжский (38,1 тыс,. или 17%), Северо-Западный (29,1 тыс., или 13%), Сибирский (22,3 тыс., или 10%), Южный (18,8 тыс., или 8%), Уральский (17,2 тыс., или 8%), Дальневосточный (10,6 тыс., или 5%) и Северо-Кавказский (3,7 тыс., или 2%) федеральные округа.

