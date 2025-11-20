На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько получают бухгалтеры

HeadHunter: средняя зарплата бухгалтеров в России выросла на 11 тыс. руб. за год
true
true
true
close
Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Средняя зарплата бухгалтеров в России за год выросла на 16%, или на 10,7 тыс. рублей, до 77,4 тыс. рублей в ноябре. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru накануне Дня бухгалтера 21 ноября.

«Примечательно, что медианная предлагаемая зарплата на 5,4 тыс. рублей превышает ожидания соискателей, что свидетельствует о дефиците квалифицированных специалистов. Больше всего зарплаты бухгалтеров за год выросли в государственных организациях (на 55,8 тыс. рублей, до 127,5 тыс. рублей), культуре (+47,5 тыс. рублей, до 17,5 тыс. рублей), услугах для бизнеса (+13,2 тыс. рублей, до 89,3 тыс. рублей)», — отметили в пресс-службе.

С января по начало октября 2025 года российские работодатели разместили на hh.ru более 220 тыс. вакансий для бухгалтеров. Наибольшее количество вакансий сосредоточено в Центральном федеральном округе (87 тыс., или 39% от общего объема). За ним следуют Приволжский (38,1 тыс,. или 17%), Северо-Западный (29,1 тыс., или 13%), Сибирский (22,3 тыс., или 10%), Южный (18,8 тыс., или 8%), Уральский (17,2 тыс., или 8%), Дальневосточный (10,6 тыс., или 5%) и Северо-Кавказский (3,7 тыс., или 2%) федеральные округа.

Ранее в Госдуме заявили о развитии системы подготовки кадров для туризма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами