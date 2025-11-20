Стало известно, сколько москвичи тратят в бане

Более трети опрошенных москвичей (38%) регулярно посещают различные виды бань. 26% из них тратят на разовый визит от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Из них 23% выбирают финскую сауну, 14% — турецкий хамам, 11% предпочитают традиционные русские бани, а 6% выбирают необычные форматы, такие как соляные комнаты или японские бани «фурако». Еще 46% респондентов посещают большие термальные комплексы, объединяющие несколько видов бань, бассейны и зоны релаксации. При этом 19% отметили, что за последний год стали ходить в баню чаще.

41% ходят в баню примерно раз в месяц. 23% выбирают формат «раз в две недели». 18% респондентов парятся еженедельно, а 7% признались, что в холодное время года посещают баню несколько раз в неделю. Только 11% опрошенных респондентов ограничиваются несколькими визитами в год.

37% пользуются банями при фитнес-клубах, где доступ к сауне включен в абонемент. 26% тратят на разовый визит от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. Еще 24% выбирают программы стоимостью от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Наконец, 14% готовы платить от 15 тыс. до 30 тыс. рублей за расширенные банные программы, включающие индивидуальный пар, скрабы, массаж и дополнительные релакс-процедуры. При этом 9% признались, что за последний год стоимость регулярных походов заметно выросла, но они не планируют отказываться от привычки.

Отдельно в опросе оценивались причины, по которым москвичи выбирают тот или иной формат бань. Для респондентов ключевым фактором оказалась санитарная надежность и уровень сервиса. Опрошенным также важны эстетика внутри термального комплекса и вид, открывающийся из окон. Респонденты признались, что посещают всегда одну и ту же баню, к которой привыкли. Также опрошенные отметили, что для них главное удобство расположения и уникальные форматы парения.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. москвичей.

