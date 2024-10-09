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Россияне рассказали, как развлекаются в путешествиях

Большинство россиян в путешествиях тратят до 100 тыс. рублей на развлечения

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Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Сервис по покупке авиа- и ж/д билетов Купибилет провел исследование, в ходе которого выяснил, как соотечественники развлекаются в поездках и какие суммы тратят на это. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В результате опроса оказалось, что 15% респондентов заказывают столик в дорогих ресторанах и ужинают с видом на достопримечательности, 12% ответивших балуют себя завтраком в постель или на балконе номера в отеле. 7% отдыхающих снимают яхты и наслаждаются морскими и речными прогулками.

Посещают концерты мировых звезд 5%. Берут индивидуальные экскурсии в поездках 4% путешественников, еще 4% плавают с дельфинами. 3% осматривают города с высоты птичьего полета, арендуя вертолет, и 2% используют для этих целей воздушный шар. Остальные опрошенные признались, что им редко удается выделять деньги на подобные приятности.

«Российские туристы готовы инвестировать в яркие впечатления во время путешествий. 37% тратят от 30 до 50 тысяч рублей на развлечения, 34% — от 50 до 100 тысяч, а 20% не боятся потратить от 100 до 300 тысяч. 9% готовы выложить за уникальные впечатления даже до полумиллиона рублей», — поделилась Екатерина Долгих, директор по маркетингу компании Купибилет.

Также в ходе исследования выяснилось, какие места и активности чаще всего посещают туристы. Большинство респондентов (25%) приобретают обзорные экскурсии по городу, а 23% первым делом осматривают природные достопримечательности (горы, парки, заповедники и др.). Каждый пятый (20%) посещает музеи и архитектурные памятники, а 18% ответивших выбирают парки аттракционов, аквапарки, ночные клубы и бары. 11% россиян любят интерактивные развлечения, включая театры и дельфинарии, а 3% предпочитают активный отдых, например, дайвинг, серфинг или альпинизм.

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