На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Еще пять россиян попали в санкционные списки США

Минфин США ввел санкции в отношении пяти россиян и семи организаций
true
true
true
close
Ohde/face to face/Global Look Press

Министерство финансов США ввело санкции в отношении пяти россиян и семи организаций из-за «вопросов, связанных с кибербезопасностью». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В санкционные списки были включены 36-летний Максим Макаров, 29-летняя Юлия Панкова, 42-летний Александр Волосовик, известный под никами «podzemniy1», «Ялишанда» и Ohyeahhellno, 26-летний Илья Закиров и 33-летний Кирилл Затолокин.

Среди организаций под санкции попали ООО «Кириши», ООО «Медиа Лэнд Текнолоджи», ООО «Медиа Лэнд», ООО «МЛ Клауд», ташкентская компания Datavice MCHJ, британская Hypercore Ltd и сербская ДОО «Смарт Диджитал Айдиас».

4 ноября Минфин США официально исключил
авиакомпанию «Белавиа» из санкционного списка. Помимо этого, минфин США выдал временную лицензию трем бортам, которые «связаны с президентом Белоруссии Александром Лукашенко или предприятием «Славкалий». Этот документ позволяет самолетам проходить обслуживание, перелеты и другие операции.

Ранее Новак рассказал, как западные санкции повлияли на добычу нефти в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами