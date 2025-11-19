Еще пять россиян попали в санкционные списки США

Минфин США ввел санкции в отношении пяти россиян и семи организаций

Министерство финансов США ввело санкции в отношении пяти россиян и семи организаций из-за «вопросов, связанных с кибербезопасностью». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В санкционные списки были включены 36-летний Максим Макаров, 29-летняя Юлия Панкова, 42-летний Александр Волосовик, известный под никами «podzemniy1», «Ялишанда» и Ohyeahhellno, 26-летний Илья Закиров и 33-летний Кирилл Затолокин.

Среди организаций под санкции попали ООО «Кириши», ООО «Медиа Лэнд Текнолоджи», ООО «Медиа Лэнд», ООО «МЛ Клауд», ташкентская компания Datavice MCHJ, британская Hypercore Ltd и сербская ДОО «Смарт Диджитал Айдиас».

4 ноября Минфин США официально исключил

авиакомпанию «Белавиа» из санкционного списка. Помимо этого, минфин США выдал временную лицензию трем бортам, которые «связаны с президентом Белоруссии Александром Лукашенко или предприятием «Славкалий». Этот документ позволяет самолетам проходить обслуживание, перелеты и другие операции.

