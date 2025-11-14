Набиуллина рассказала об ошибке Центробанка

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Набиуллина признала ошибку Центробанка в коммуникации с рынком
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Центральный банк России допустил ошибку в коммуникации с рынком. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Конгрессе финансистов Казахстана 2025 года, передает RT.

Она назвала ошибкой сигнал о возможном снижении ключевой ставки.

«В прошлом году у нас была некоторая ошибка в коммуникациях, мы тогда повысили ставку до 16%», — напомнила Набиуллина.

Она отметила, что многим тогда показалось, что ключевая ставка очень высокая. В начале 2025 года ЦБ обозначил, что начнет уменьшать ключевую ставку в момент снижения инфляции.

По словам главы ЦБ, рынок преимущественно обратил внимание на фразу о снижении ставки, чем на то, что это случиться лишь в условиях снижения инфляции.

Это, по мнению Набиуллиной, привело к ожиданию со стороны рынка быстрого смягчения денежно-кредитной политики. В итоге бизнес стал брать много кредитов по плавающим ставкам в надежде на то, что ставки будут быстро опускаться.

Ранее Набиуллина заявила, что российская экономика уже восстановилась, несмотря на шоки 2022 года.

