В Госдуме предложили сделать каждый кассовый чек лотерейным билетом

Депутат Делягин предложил организовать всероссийскую лотерею кассовых чеков
Depositphotos

В России нужно организовать единую регулярную лотерею кассовых чеков — эта мера поможет защитить российскую экономику от роста теневого сектора. С таким предложением в письме к министру финансов РФ Антону Силуанову, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru», выступил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

«В связи с грядущей налоговой реформой, планируемой правительством, экспертное и бизнес‑сообщество прогнозируют расширение «теневого» сектора в отечественной экономике. По оценкам экспертов, уже на 2025 год его доля составляет 15–20 % от ВВП страны, а в некоторых сферах — еще большую долю. По нашей информации, из‑за планируемого радикального снижения порога годовой выручки (с 60 млн рублей до 10 млн рублей), позволяющего предпринимателям и предприятиям работать по упрощенной системе налогообложения, многие из них готовятся переходить на наличный расчет при работе с клиентами для уклонения от уплаты налогов. В связи с изложенным прошу оценить возможность организации единой лотереи кассовых чеков в России — по аналогии с практикой властей острова Тайвань (Китайская Народная Республика)», — говорится в письме.

Делягин отметил, что единая лотерея счетов (Uniform Invoice Lottery) проводится на острове с 1951 года — каждый кассовый чек имеет свой номер и по сути является лотерейным билетом.

«Розыгрыши проходят каждые два месяца, а призовой фонд регулярно растет. Эта мера хорошо зарекомендовала себя как средство повышения собираемости налогов и борьбы с «теневым» сектором в экономике, поскольку покупатели товаров и услуг самостоятельно и массово начинают требовать от продавцов предоставления кассовых чеков. Система работает не только с классическими бумажными, но и с электронными чеками», — написал депутат.

Как сообщает минфин Тайваня, в каждом розыгрыше по состоянию на конец 2024 года насчитывается почти 2 миллиона победителей. Сумма призов варьируется от 500 (около 1,3 тыс. рублей) до 1 млн (порядка 2,6 млн рублей) тайваньских долларов.

Ранее Делягин попросил правительство обеспечить студентов бесплатными обедами.

