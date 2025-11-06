«Миллионы на счетах»: в Госдуме раскрыли механизм поиска скрытых доходов россиян

Депутат Кирьянов: у ФНС есть инструменты по выявлению скрытых доходов россиян

Налоговая служба без затруднений обнаружит все скрытые доходы россиян, так как обладает для этого всеми необходимыми инструментами, включая доступ к данным по депозитам, счетам, недвижимости. В случае обнаружения необъяснимо крупных сумм к человеку в любом случае возникнут вопросы, объяснил НСН депутат Госдумы, глава Союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

Сегодня в России есть граждане, которые либо скрывают свои доходы, либо указывают только минимальную их часть, умудряясь при этом претендовать на господдержку, отметил депутат.

«Если человек зарабатывает, условно говоря, 30 тысяч рублей в месяц, но держит депозит в 30 миллионов, это вызывает вопросы», — подчеркнул он, отметив, что обнаружение таких счетов вполне осуществимо.

Если ФНС обнаружит подобные «пробелы», то гражданина обяжут подтвердить источник доходов и дать пояснения.

Вместе с этим органы ведут работу по обелению зарплатного сектора, отметил Кирьянов. По его словам, работодатели, которые занижают зарплаты, после отдельной беседы, как правило, резко повышают эти показатели. В любом случае перед тем, как применить санкционные меры к нарушителям проводят беседу, подчеркнул парламентарий.

«Всегда возможно добровольное погашение задолженности», — заключил он.

Напомним, до этого сообщалось, что доля скрытых или неучтенных официально доходов российских семей снизилась до 10%. Эксперты связывают сокращение доли теневых зарплат и иных скрытых доходов с развитием финансовых технологий и цифрового налогового администрирования, а также ростом финансовой грамотности населения.

Ранее в Госдуме оценили идею собирать с богатых россиян «социальную десятину».