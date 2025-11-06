На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Миллионы на счетах»: в Госдуме раскрыли механизм поиска скрытых доходов россиян

Депутат Кирьянов: у ФНС есть инструменты по выявлению скрытых доходов россиян
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Налоговая служба без затруднений обнаружит все скрытые доходы россиян, так как обладает для этого всеми необходимыми инструментами, включая доступ к данным по депозитам, счетам, недвижимости. В случае обнаружения необъяснимо крупных сумм к человеку в любом случае возникнут вопросы, объяснил НСН депутат Госдумы, глава Союза налогоплательщиков Артем Кирьянов.

Сегодня в России есть граждане, которые либо скрывают свои доходы, либо указывают только минимальную их часть, умудряясь при этом претендовать на господдержку, отметил депутат.

«Если человек зарабатывает, условно говоря, 30 тысяч рублей в месяц, но держит депозит в 30 миллионов, это вызывает вопросы», — подчеркнул он, отметив, что обнаружение таких счетов вполне осуществимо.

Если ФНС обнаружит подобные «пробелы», то гражданина обяжут подтвердить источник доходов и дать пояснения.

Вместе с этим органы ведут работу по обелению зарплатного сектора, отметил Кирьянов. По его словам, работодатели, которые занижают зарплаты, после отдельной беседы, как правило, резко повышают эти показатели. В любом случае перед тем, как применить санкционные меры к нарушителям проводят беседу, подчеркнул парламентарий.

«Всегда возможно добровольное погашение задолженности», — заключил он.

Напомним, до этого сообщалось, что доля скрытых или неучтенных официально доходов российских семей снизилась до 10%. Эксперты связывают сокращение доли теневых зарплат и иных скрытых доходов с развитием финансовых технологий и цифрового налогового администрирования, а также ростом финансовой грамотности населения.

Ранее в Госдуме оценили идею собирать с богатых россиян «социальную десятину».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами