Адвокат оценил удвоение штрафов за экономические преступления

Повышение штрафов за экономические преступления вместо уголовных сроков будет выгодно всем сторонам — потерпевшим, преступникам и государству, сказал «Газете.Ru» адвокат, эксперт Института экономики роста им. П.А. Столыпина Дмитрий Григориади.

10 ноября 2025 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в Уголовный кодекс, предусматривающий повышение размеров штрафов за экономические преступления примерно в полтора-два раза. В случае нарушений авторских прав штраф вырастет с 200 тыс. до 1 млн рублей, а за причинение особо крупного ущерба — с 500 тыс. до 2,5 млн. За мошенничество по ст. 159 теперь максимальный штраф может достигать 1,5 млн рублей, хотя сейчас санкция не превышает 1 млн.

«Главный принцип, который закладывается в основу этой реформы: «экономическое преступление — экономическое наказание». Это долгожданный тренд. В России лишение свободы рассматривалось как универсальный ответ почти на любое нарушение УК РФ. Но часто наказание несоразмерно совершенному преступлению. Новая инициатива же гораздо более гибкая и справедливая и выгодна для всех сторон. Человеку, совершившему экономическое правонарушение без применения насилия и часто впервые, она предлагает заменить лишение свободы штрафом в пользу государства», — отметил Григориади.

По его словам, увеличение суммы штрафа в данном случае оправданно, так как оно делает наказание соразмерным преступлению и повышает его ценность. При этом нарушивший законодательство человек, выплачивая штраф, не выпадает из общества, не теряет социальные связи и профессию, констатировал Григориади. Он добавил, что дополнительно это снижает нагрузку на тюремную систему, сокращая число «посадок» по нетяжким статьям и одновременно уменьшая возможность использования угрозы тюрьмой в качестве рычага давления. Снижается нагрузка и на бюджет: содержание заключенного — это расход для казны, а штраф — доход, отметил адвокат.

По его словам, потерпевший тоже получает выгоду, ведь для него важна не месть, а возмещение ущерба. Осужденный сохраняет экономическую активность, и у него есть стимул работать, чтобы погасить и штраф государству, и ущерб потерпевшему, сказал Григориади. Если же осужденный злостно уклоняется от уплаты штрафа (то есть имеет возможность, но не платит или просто игнорирует наказание), суд может заменить штраф другим наказанием, предупредил адвокат. По абсолютному большинству «народных» экономических статей (как мошенничество с кредитами или пособиями) закон запрещает заменять штраф лишением свободы, добавил Григориади. Он уточнил, что штраф заменят на обязательные, исправительные или принудительные работы, что логично, справедливо и экономически целесообразно.

