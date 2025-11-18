В России признали невозможность сделать продажу жилья невозвратной

В России невозможно признать необратимыми сделки по продаже недвижимости – это будет нарушением конституционных прав граждан на защиту своих интересов. Несмотря на нарастающую проблему, когда из-за мошенников покупатели квартир остаются и без жилья, и без денег, для признания продажи невозвратной придется менять базовый закон, причем это ударит по всей сфере в целом, объяснила НСН заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

Возможность оспаривания сделок предусмотрена Гражданским кодексом, распространяется это, в том числе, на договоры, подписанные под чьим-то влиянием или обманом. Вывести из действия этой нормы жилье – значит переписать базовый закон, подчеркнула эксперт.

«Это невозможно, потому что это может повлиять на все другие сделки. Много примеров и случаев сомнительных действий контрагентов, которые приводят к заключению незаконных сделок. Это также нарушит конституционное право граждан на защиту своих интересов, это защита гражданских прав», — пояснила юрист.

По ее словам, в данный момент при заключении сделок с недвижимостью ответственности не несет даже нотариус, да никто и не может гарантировать, что ему скажут правду.

В то же время тревожная тенденция, когда из-за признания сделок недействительными покупатели остаются без жилья и денег, а иногда и с ипотекой, действительно нарастает, согласилась Айвар. Мошенники активно используют эту схему, покупатели становятся потерпевшими по уголовным делам, в которых фигурируют третьи лица, на счетах которых оказались средства – получить обратно их, как правило, невозможно, заключила специалист.

Напомним, по данным Российской гильдии риелторов, за последний год число споров в суде увеличилось на 15–20%, когда после покупки квартиры продавец требует жилье обратно, а затем не возвращает деньги. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что статистика производит впечатление «массового мошенничества» с использованием судебной системы. Он сообщил, что разработал совместно с депутатами «Справедливой России» законопроект о «периоде охлаждения» при купле-продаже квартир. По словам парламентария, проект внесут в ГД на рассмотрение на следующей неделе.

