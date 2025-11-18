Греф спрогнозировал сроки перехода к человекоцентричному бизнесу

Человекоцентричный бизнес — это новый тренд на рынке, заявил глава Сбера Герман Греф на конференции ЦБ «Фокус на клиента».

Он отметил, что стратегия Сбера до 2026 года является подготовкой к трансформации, а полный переход на человекоцентричную модель займет не менее трех лет.

«В следующем году мы начнем подготовку следующей трехлетней стратегии. Думаю, в следующие три года в большей части возможна трансформация в человекоцентричную организацию. То есть в нашем случае минимум 6 лет», — сказал Греф.

Он добавил, что развитие технологий и изобилие товаров и услуг приведут к еще более жесткой конкуренции.

«Клиент устал от внимания, внимания в кавычках, которые на него обращается. Мы постепенно будем перемещаться в экономику, в центре которой будет стоять человек. Этому будут способствовать технологии», — отметил Греф.

По его словам, в трансформации необходимо менять техническую составляющую и перестройку каждого человека.

«Трансформация также требует пересмотра системы мотивации. Сложность в этом, что зачастую непросто сочетать бизнес цели и уход от кратковременных стимулов к построению долгосрочных отношений», — сказал он.

Греф подчеркнул, что трансформация не может произойти без AI-native состояния.

«Сначала нужно переварить внутренние процессы. Еще неизвестно, что дольше придется трансформировать, — технологии или корпоративную культуру», — заключил Греф.