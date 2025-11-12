На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне смогут очень быстро находить работу в 2026 году

HR-эксперт Выборнова: сроки поиска работы в РФ упадут до трех месяцев в 2026 году
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

К 2026 году срок поиска работы в России может сократиться до трех-четырех месяцев — минимального уровня за всю историю наблюдений, спрогнозировала для «Газеты.Ru» руководитель направления отдела подбора и адаптации персонала Инго Банка Мария Выборнова.
 
«В частности, это возможно благодаря дальнейшему развитию искусственного интеллекта (ИИ) в подборе персонала, расширению онлайн-платформ и автоматизации процессов. Однако этот прогноз будет зависеть и от макроэкономических факторов. Сейчас сроки закрытия массовых позиций стали сопоставимы с экспертными вакансиями, при этом количество резюме увеличивается, а число открытых предложений сокращается. Вероятно, тренд на сокращение сроков подбора сохранится у тех работодателей, которые адаптируют и внедряют новые методы рекрутинга», — отметила Выборнова.

По ее словам, ключевыми факторами сокращения сроков поиска работы в России являются ясное представление требований к кандидату, прозрачность процесса отбора, быстрота и гибкость принимаемых решений, а также использование технологий автоматизации подбора.
 
Средний срок поиска работников в России уже к текущему моменту сократился до рекордно низкого уровня в пять месяцев. По данным Росстата, это на 2,4 месяца меньше, чем в 2009 году (7,4 месяца). Этот тренд отражает улучшение ситуации на рынке труда, обусловленное постпандемийным восстановлением экономики, ростом цифровых технологий и повышением эффективности рекрутинга.

Ранее в Общественной палате предложили вернуть 13-ю зарплату.

