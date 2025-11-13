Россиянам рассказали, как не потерять работу из-за ИИ

К 2026 году 6-8% трудоустроенных россиян могут остаться без работы из-за искусственного интеллекта (ИИ), спрогнозировала для «Газеты.Ru» бизнес-аналитик Дарья Калишина. Она рассказала, как не остаться без работы из-за ИИ.

По ее словам, тенденция прежде всего будет наблюдаться в сегментах, где преобладает рутинная работа.

«Речь идет не о массовой потере рабочих мест, а о постепенной трансформации ролей и требований к квалификации. И важно уже сейчас принять этот факт во внимание и работать над тем, чтобы себя обезопасить. Первый шаг, который нужно сделать, — освойте ИИ как помощника, а не конкурента. Для начала нужно разобраться, как функционирует нейросеть. Для этого достаточно будет примерно представлять, с какими данными она работает, как делает выводы и где может ошибаться», — отметила Калишина.

По ее словам, когда вы начинаете понимать эти принципы, вы уже управляете технологией, а не наоборот, и тем самым приумножаете возможности врожденного интеллекта. ИИ может стать вашим партнером для анализа, поиска идей, автоматизации рутины, уверена Калишина.

По ее словам, второй шаг — развивать «человеческие» навыки. Калишина сказала, что действительно успешными и масштабируемыми проектами признавались именно те, где передовые технологии шли рука об руку с сильной, слаженной командой. Из этого можно сделать вывод, что коммуникация, лидерство, аналитическое мышление — это то, чего не заменит ни один алгоритм, каким бы продвинутым он ни был, констатировала эксперт.

Третий шаг — доверять своему опыту. По мнению Калишиной, когда технологии меняются быстро, чувствуется как будто бы прошлые знания теряют смысл. Но это не так. По словам эксперта, ваш опыт — главный навигатор в мире ИИ. Только вы можете оценить, где автоматизация действительно уместна, пояснила Калишина. Умение понимать людей, видеть связи, предугадывать риски — это то, что заменить невозможно, считает Калишина.

Четвертый шаг — быть готовыми к постоянному обучению. ИИ развивается быстрее, чем любая корпоративная система, подчеркнула Калишина. Если вы хотите быть востребованным, обучение должно стать частью вашей жизни, уверена эксперт.

Пятый шаг — не бояться менять курс. Способность быть гибким и начинать все сначала — один из самых ценных на сегодня навыков, сказала Калишина. По ее словам, роли меняются быстро: сегодня одно, завтра — совсем другое. ИИ не отбирает профессию, он просто ускоряет ее эволюцию, уверена эксперт.

Ранее россияне раскрыли отношение к использованию ИИ при обращении в компании и госструктуры.