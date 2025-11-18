Альфа-банк готовится к покупке крупной лизинговой компании

Альфа-банк, владеющий стопроцентной долей в «Альфа-Лизинге», объявил о приобретении у холдинга SFI лизинговой компании «Европлан». Об этом говорится в официальном релизе банка.

По данным пресс-службы, в ходе сделки будет приобретено 87,5% акций независимой автолизинговой компании ПАО «ЛК «Европлан» у ее основного акционера — инвестиционного холдинга SFI.

«В рамках сделки Европлан оценен в 65 млрд рублей за 100% акций компании и станет крупнейшим приобретением в истории Альфа-Банка», — говорится в сообщении.

На данный момент стороны уже подписали юридически обязывающие документы. Завершение сделки планируется осуществить после выплаты дивидендов по итогам 2025 года, а также получения корпоративных одобрений и согласия Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Специалисты уточнили, что финальная цена покупки будет скорректирована на размер этих дивидендов.

Глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский объяснил, что для банка важны инвестиции в этом направлении бизнеса, поскольку Европлан является одним из крупнейших независимых игроков на рынке автолизинга в стране. Он подчеркнул, что у компании большой портфель акций, поэтому это «уникальный актив».

Ранее Путин одобрил сделку по покупке «Ренессанс Капиталом» полного пакета акций Ситибанка.