Стало известно, кому невыгодно невключение в отпуск выходных дней

Глава ТПП РФ Катырин: невключение в отпуск выходных дней снизит устойчивость бизнеса
true
true
true
close
Ivanova Ksenia/Shutterstock/FOTODOM

Невключение выходных дней в отпуск россиян может привести к снижению устойчивости компаний, заявил «Газете.Ru» президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

По его словам, предложение затрагивает интересы работников и работодателей и требует взвешенной оценки.

«Для сотрудников такая мера означала бы фактическое увеличение продолжительности отпуска и большее время для восстановления, что может позитивно сказаться на здоровье и продуктивности. Для бизнеса, прежде всего малого и среднего, инициатива связана с дополнительной нагрузкой: увеличением периода отсутствия работников, ростом издержек на замещение и организацию рабочих процессов. В условиях высокой стоимости заимствований и кадрового дефицита подобное изменение может привести к повышению издержек и снижению устойчивости компаний», — отметил Катырин.

По его мнению, поэтому любые корректировки трудового законодательства должны сопровождаться расчетом экономических последствий и консультациями с бизнес-сообществом. Необходимо обеспечить баланс между интересами работников и возможностями работодателей, чтобы изменения не стали фактором дополнительного давления на предпринимателей, заключил Катырин.

Депутаты Госдумы от ЛДПР выступили с инициативой пересмотреть порядок исчисления ежегодного оплачиваемого отпуска и не включать в его продолжительность выходные дни. Как сообщает РИА Новости, соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в правительство России. Сейчас трудовое законодательство предусматривает базовый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, куда входят субботы и воскресенья. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что при таком подходе отпуск фактически «забирает» те выходные, которые и так гарантированы сотруднику по закону. По задумке фракции, исключение выходных из отпускного периода позволит работникам распоряжаться 28 днями основного отпуска, а также дополнительными днями отдыха более гибко и выгодно для себя. В ЛДПР убеждены, что такое нововведение будет в большей степени соответствовать целям трудового законодательства и принципам социального государства.

Ранее в Госдуме не поддержали невключение в отпуск выходных дней.

